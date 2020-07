Cimoszewicz: My już nie jesteśmy wspólnotą narodową. Jesteśmy porozbijaną gromadą ludzi

Adopcja powinna podlegać tylko jednemu kryterium: dobru dziecka - mówił w "Faktach po Faktach" Włodzimiesz Cimoszewicz, były premier, eurodeputowany SLD, który startował do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej. Odniósł się do projektu zmian w konstytucji, który zakazywałby adopcji dzieci przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. - Ta kampania jest momentami prymitywna i oburzająca - skomentował.

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek i skierował do Sejmu projekt zmiany konstytucji, który wprowadza wprost zapis zakazu adopcji dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Złożenie projektu zmiany konstytucji Andrzej Duda zapowiedział w sobotę w Szczawnie-Zdroju (Dolnośląskie).

"Politykom wara od spraw adopcyjnych, bo oni realizują swoje chore skojarzenia"

- Po drugie, w każdym społeczeństwie osoby nieheteroseksualne stanowią od 5 do 12 procent. Jeżeli przyjąć konserwatywny wskaźnik dla Polski, 5 procent, to wśród dorosłych ludzi jest to półtora miliona osób. Właśnie w tej chwili pan Duda pluje w twarz tym ludziom i potwornie stygmatyzuje prawdopodobnie nawet kilkadziesiąt tysięcy dzieci wychowywanych przez pary nieheteroseksualne - mówił Cimoszewicz.