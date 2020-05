"W Senacie możemy postawić PiS pod ścianą"

Trzydzieścioro posłów z klubu Koalicji Polskiej, który w Sejmie tworzą Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15, w sprawie tej ustawy wstrzymało się od głosu. - To nie kalkulacja, tylko chęć zakończenia tego rozgardiaszu, który funkcjonuje, pustki prawnej, w której się znaleźliśmy - skomentował głosowanie w TVN24 szef PSL i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. - Polacy oczekują wyznaczenia terminu wyborów i ich przeprowadzenia. Dobrze, że wybory nie odbyły się w maju, wnioskowałem o to od samego początku - dodał.

- Nie mogliśmy zaakceptować (ustawy - red.) z uwagi na tryb procedowania i na to, że nie ma wyznaczonych terminów (przeprowadzenia głosowania - red.). Chcemy wprowadzić pewne poprawki, choćby dłuższe otwarcie lokali wyborczych - powiedział. Dopytywany o to, dlaczego PSL nie zagłosowało przeciwko ustawie, Kosiniak spytał: - Czy tryb prac jest dziś najbardziej interesujący dla Polaków, czy zakończenie chaosu prawnego?

Kosiniak-Kamysz: dostałem bardzo konkretną odpowiedź w sprawie terminu wyborów

- Dostałem odpowiedź, bardzo konkretną: że ostatni możliwy termin, żeby nie doszło do sytuacji opróżnienia urzędu prezydenta po 6 sierpnia, to 28 czerwca - mówił dalej. - Myślę, że można z dużą dozą pewności przyjąć, że wybory, niezależnie jak długo będzie trwał proces dyskusji w Senacie, odbędą się 28 czerwca - dodał.

Według kandydata na prezydenta, "to automatycznie, im później wyjdzie z Senatu ustawa, będzie skracać kampanię wyborczą". - Więc z tego punktu widzenia, dla kandydatów to sytuacja oczywiście niedobra, że będzie krótka kampania wyborcza, bo nie można realizować swoich działań. One są przez koronawirusa i tak bardzo utrudnione, a tak to są zupełnie niemożliwe - stwierdził.