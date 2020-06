Poniżej 3 procent dla Kosiniaka-Kamysza w sondażu. "Ten finał nie daje mi satysfakcji"

Wierzę, że to, co robiliśmy przez te ostatnie miesiące, to jest rzucone ziarno. Że to jest propozycja Polski, która nie jest podzielona, jest wspólnotowa - powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim sztabie po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich.

Kosiniak-Kamysz: finał nie daje mi satysfakcji

- Jest finał - oczywiście nie daje mi on osobiście satysfakcji, nie ma co ukrywać - powiedział Kosiniak-Kamysz. - Wierzę, że to, co robiliśmy przez te ostatnie miesiące, to jest rzucone ziarno. Że to jest propozycja Polski, która nie jest podzielona, jest Polską wspólnotową, która nie ulega bratobójczej walce - na to pytanie zadane dzisiaj naszym rodakom uzyskałem odpowiedź, może to jeszcze nie ten moment, może to jeszcze nie ta chwila, ale ja dalej wierzę, że to jedyna słuszna droga - mówił. - Nie wierzę, że z bratobójczej wojny wyjdzie na końcu coś dobrego, ale taka jest decyzja, ja szanuję decyzję moich rodaków - podkreślił. Stwierdził, że polaryzacja na scenie politycznej okazała się silniejsza, niż się wydawało. - Zobaczymy, czy polaryzacja przynosi owoce, te dobre owoce, czy przynosi straty i przynosi trudne doświadczenia - powiedział Kosiniak-Kamysz.