Zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się w środę do siedziby Kongresu USA, który miał ostatecznie potwierdzić ważność wyborów prezydenckich. Protestujący starli się z policją, doszło do użycia gazu. Według CNN postrzelona została kobieta, jest w stanie krytycznym. Do działań skierowana została Gwardia Narodowa. Co wiemy o wydarzeniach w Waszyngtonie?