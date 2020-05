Szef PKW: wybory 10 maja nie są możliwe. Najprostsze rozwiązanie to stan klęski żywiołowej

Wybory 10 maja nie są możliwe. Musiałby nastąpić cud, by do nich doprowadzić - powiedział "Dziennikowi Gazecie Prawnej" szef PKW Sylwester Marciniak. W Polsce najprostszym byłoby wprowadzenie stanu klęski żywiołowej lub wyjątkowego - ocenił. - Gdyby wybory odbyły się z opóźnieniem, można je zorganizować zarówno w lokalach, jak i korespondencyjne dla chętnych - dodał.

Wybory prezydenckie są zaplanowane na 10 maja, ewentualna druga tura - na 24 maja. Sejm 6 kwietnia uchwalił głosami Prawa i Sprawiedliwości ustawę, zgodnie z którą głosowanie miałoby zostać przeprowadzone wyłącznie w formie korespondencyjnej. Przeciwko tym rozwiązaniom protestuje opozycja i wielu ekspertów. Ustawą zajmuje się obecnie Senat, który ma czas do 6 maja, by zająć stanowisko.

"Musiałby nastąpić cud"

Szef PKW Sylwester Marciniak pytany w "Dzienniku Gazecie Prawnej", czy wybory 10 maja się odbędą, odparł: - Z przyczyn organizacyjnych nie jest to możliwe. Do 10 maja mamy niespełna tydzień, a stan prawny nie jest ustalony. Pewne kompetencje PKW zostały zawieszone, a na razie ustawa o głosowaniu korespondencyjnym jest ciągle w Senacie. Tak więc jest zbyt mało dni, by przeprowadzić wybory. Musiałby nastąpić cud, by do nich doprowadzić.