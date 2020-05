"Kiedy zagrożona jest wolność kultury, wolność sztuki, prezydent powinien przedstawić swój pogląd"

"Nie wszystko da się rozmyć w cieniu mgły"

- W takich sytuacjach, w których jest zagrożona wolność kultury, wolność sztuki, chociażby była zagrożona jedynie pozornie - też oczywiście dopuszczamy taką sytuację - w takich właśnie chwilach, uważam, że prezydent powinien przedstawić swój pogląd na sprawę - mówiła dalej mecenas. Zaznaczyła, że "to nie musi być wcale program w kontrze do jakiegokolwiek polityka czy jakiejkolwiek rozgłośni".

Jej zdaniem wolność słowa "nie ma zabarwienia politycznego". - To jest coś, co jest wartością demokratycznego państwa prawnego. Prezydent jest zobowiązany konstytucją, żeby te wartości chronić. A chroni się również w tych momentach, kiedy nie milczy się w sprawach, które wymagają zabrania głosu - powiedziała.

"Bez pozyskania centrowego środowiska Andrzej Duda nie jest w stanie wygrać w drugiej turze"

"W tej chwili prezydent właściwie nie powinien robić gwałtownych ruchów"

Elżbieta Jakubiak przekonywała natomiast, że "kampania to jest szczególny czas". - Mówimy o kandydatach na prezydenta, a nie mówimy o tym, co powinien robić urzędujący prezydent - powiedziała, na co zareagował prowadzący, który przypomniał, że Andrzej Duda ubiega się o reelekcję.