"Dwie wizje przyszłości", Rozczarowanie dla Dudy i Trzaskowski, który "odwrócił losy partii". #PisząoPolsce

Jak wynika z sondażu late poll, Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Amerykański portal Politico pisze, że wynik pierwszej tury jest rozczarowaniem dla urzędującego prezydenta. Druga tura zadecyduje o przyszłości politycznej Polski - tak z kolei uważa dziennik "Guardian". Wielu wyborców opozycji prawdopodobnie zjednoczy się przeciwko urzędującemu prezydentowi - przewiduje agencja Associated Press.

Z sondażu late poll przeprowadzonego przez Ipsos wynika, że urzędujący prezydent zdobył 42,9 procent poparcia, a kandydat Koalicji Obywatelskiej 30,3 procent. Na trzecim miejscu znalazł się kandydat niezależny Szymon Hołownia z poparciem 14 procent. Frekwencja wyborcza - według sondażu - wyniosła 64,3 procent.

Polityczna przyszłość Polski

Głosowanie to, oceniono w relacjach, to "wybór między dobrobytem obiecanym rodzinom i emerytom przez Andrzeja Dudę, a "zbliżeniem się do prawniczych moralnych parametrów Europy, głoszonych przez Rafała Trzaskowskiego".

Opierając się na przedwyborczych sondażach, trudno było wskazać faworyta pierwszej tury. Jak wskazuje sondaż Ipsos, najwięcej głosów zdobył urzędujący prezydent, ale nie uzyskał połowy wszystkich głosów potrzebnych do zwycięstwa w pierwszej turze. Jeśli wyniki sondażowe okażą się dokładne, to Duda i Trzaskowski zmierzą się w drugiej turze za dwa tygodnie, 12 lipca, w głosowaniu, które zadecyduje o politycznej przyszłości Polski - pisze "Guardian".

Jeśli Duda wygra w drugiej turze i po raz drugi obejmie urząd prezydenta, to wspierająca go partia Prawo i Sprawiedliwość utrzyma swój niemal monopol na władzę polityczną w Polsce – zauważa agencja Associated Press.

Dodaje, że w drugiej turze Duda może mieć większe problemy ze zwycięstwem, gdyż wielu wyborców opozycji prawdopodobnie zjednoczy się we wspólnym froncie przeciwko urzędującemu prezydentowi. Wskazują przy tym wyniki badania, w którym większość głosujących na Szymona Hołownię, który według sondażu exit poll zdobył 13,3 proc., zapowiedziała, że poprze Trzaskowskiego. AP podkreśla też, że do wzięcia będą głosy oddane na Krzysztofa Bosaka, który według exit poll miał 7,4 proc. głosów.

"Dwie różne wizje przyszłości"

"Suwereniści prowadzą", ale siły "proeuropejskie" uzyskały dobry rezultat - podsumowuje największy włoski dziennik "Corriere della Sera". Zaznacza, że w drugiej turze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zajął drugie miejsce po prezydencie Andrzeju Dudzie, "może przewrócić ten wynik do góry nogami". Gazeta zwraca uwagę na to, że Polacy zrozumieli, jak kluczowe znaczenie mają te wybory i "mimo że koronawirus sięga szczytu, stali w kolejkach do lokali wyborczych w maseczkach".

Dziennik, zwracając uwagę na pogorszenie się sytuacji gospodarczej Polski i perspektywę pierwszej recesji od 1991 roku, zaznacza, że prezydent Duda "jest w oczach swych wyborców gwarantem stabilności na burzliwych wodach, a także orędownikiem wartości rodzinnych i tradycyjnych".

"Ale wewnętrzny i zewnętrzny alarm, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej, podniesiony w sprawie autorytarnego dryfowania rządu Mateusza Morawieckiego, reform osłabiających niezależność wymiaru sprawiedliwości, wrogości wobec par gejowskich, przekonało sporą część Polaków do opowiedzenia się po stronie centrowych liberałów z Platformy Obywatelskiej i Trzaskowskiego" - podkreśliło "Corriere della Sera".

Według autorki tekstu Unia Europejska z "drżeniem" obserwuje "wewnętrzny konflikt między dwiema różnymi wizjami przyszłości". Jak stwierdza, Polska - szósta potęga gospodarcza Unii, okazała się "głucha albo przynajmniej obojętna wobec apeli i czterech procedur naruszeniowych, wszczętych wobec niej bezskutecznie w 2017 roku".

Na łamach gazety zaznaczono, że prezydent Duda "pokazał, że nie uważa Brukseli za niezbędnego rozmówcę i niedawno odwiedził za oceanem Donalda Trumpa, który mu schlebia, wskazując go jako partnera ideologicznego i idealnego przyjaciela Białego Domu".

Większe problemy w drugiej turze

Wynik pierwszej tury wyborów jest rozczarowaniem dla Dudy - czytamy w artykule amerykańskiego portalu Politico. Napisano, że jeszcze miesiąc temu wydawało się, iż prezydent wygra w pierwszej turze. "Trzaskowski odwrócił losy swojej partii, której poprzednia kandydatka prezentowała się bardzo słabo" - dodaje.

Z kolei portal Deutsche Welle podkreśla, iż przeprowadzone w ubiegłym tygodniu badanie opinii publicznej wskazuje, że Duda będzie miał większe problemy ze zwycięstwem w drugiej turze. Zwraca również uwagę na to, że wyborcy kandydata Lewicy Roberta Biedronia 12 lipca prędzej zagłosują na Trzaskowskiego niż na Dudę.

Brytyjska telewizja BBC zaznacza, że frekwencja była wysoka i to pomimo koronawirusa oraz związanych z nim restrykcji. Dodano, że jeśli Duda przegra w drugiej turze, to opozycja spróbuje przeprowadzić wielkie zmiany w polskiej polityce.

Autor:kris/kg,adso

Źródło: "Guardian", Deutsche Welle, Politico, tvn24.pl, PAP