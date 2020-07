Wybory prezydenckie 2020. "Jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy. Wystarczy tylko policzyć głosy"

"Nikt nas nie uśpi"

Rafał Trzaskowski na swoim wieczorze wyborczym w Warszawie powiedział: - Mówiliśmy o tym, że będzie blisko i jest blisko - przyznał. - Jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy. Wystarczy tylko policzyć głosy. Ta noc będzie nerwowa dla wszystkich w Polsce - podkreślił. - Jestem absolutnie przekonany, że jak policzymy głos do głosu, to na pewno zwyciężymy - dodał.

- Drodzy państwo, chciałem podziękować wam, bo bez was nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy - mówił Trzaskowski do zebranych. - (Konkurenci - red.) Mieli absolutnie wszystko: tonę pieniędzy, cały aparat państwa, a my mieliśmy społeczeństwo obywatelskie i zdrowy rozsądek - stwierdził. - Jestem przekonany, że odmienimy Polskę. Bo jak raz się obudziliśmy, to nikt nas nie uśpi - zaznaczył. Trzaskowski zapowiedział, że nadal będzie walczył o równowagę, otwartą i tolerancyjną Polskę, aby była ona europejska. Oświadczył, że cokolwiek się stanie, będzie dalej walczyć o wolne sądy, o przestrzeganie konstytucji, a także o obronę praw kobiet. Zadeklarował, że zawsze będzie stał po stronie słabszych i atakowanych.