Gowin: rezultat prezydenta bardzo dobry, ale najlepszy wynik osiągnął kto inny

Gowin: wynik Andrzeja Dudy bardzo dobry, ale najlepszy wynik osiągnął kto inny

"Powinniśmy położyć większy nacisk na wolność i przedsiębiorczość"

"Wojna światopoglądowa to jest ostatnia rzecz, której Polska potrzebuje"

- Wojna światopoglądowa to jest ostatnia rzecz, której Polska potrzebuje - oświadczył były wicepremier. Uznał jednak, że "to nie strona konserwatywna jest stroną agresywną w tym sporze". - Stroną agresywną są ci, którzy są rzecznikami rewolucji światopoglądowej - uznał.

"Jestem przekonany, że nasza koalicja przetrwa"

Prezes Porozumienia był również pytany o własną polityczną przyszłość w sytuacji, kiedy Andrzej Duda przegrałby drugą turę wyborów. - Będę bardzo ubolewał, ale taka jest cena demokracji - powiedział były wicepremier. Doprowadziłem do tego, że wybory w Polsce odbywają się w warunkach w pełni demokratycznych. Myślę też, że mieliśmy dużo więcej czasu, aby przygotować się do nich od strony epidemicznej. Zrobiłem, co do mnie należało - przekonywał.