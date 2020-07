Komorowski: prezydent wykazał się brakiem dobrego wychowania

Dziwi mnie taka pewność siebie pana prezydenta Dudy, który już wyraźnie się spieszy, żeby ogłosić swój własny sukces - mówił w wieczór wyborczy w "Kropce nad i" były prezydent Bronisław Komorowski. Odniósł się także do zaproszenia Andrzeja Dudy dla Rafała Trzaskowskiego. - Pan prezydent wykazał się brakiem dobrego wychowania, bo jak można zapraszać kogoś, kto nie wiadomo, w jakim charakterze ma przyjechać? - pytał.

Margines błędu przy tym sondażu wynosi 2 punkty procentowe, a różnica poparcia między dwoma kandydatami to 1,6 punktu procentowego.

Frekwencja, według sondażu exit poll i late poll, wyniosła 68,9 procent. Jeśli się potwierdzi, będzie wyższa niż w pierwszej turze wyborów, kiedy do urn poszło 64,51 procent osób uprawnionych.

"Dziwi mnie taka pewność siebie prezydenta Dudy"

"Jak można zapraszać mężczyznę razem z kobietą za dwie godziny, wyznaczając im termin"

Bronisław Komorowski odniósł się także do zaproszenia Andrzeja Dudy. Prezydent Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego z jego małżonką na godzinę 23. - Ja wiem, że późno, ale myślę, że nikt z nas nie będzie dzisiaj do późnych godzin spał - oświadczył.