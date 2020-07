Czekali na ministra, przyszedł dyrektor. Senat nie wysłuchał informacji o wyborach. "Utrzymujemy powagę"

Senatorowie nie wysłuchali w czwartek informacji szefa MSZ w sprawie wyborów prezydenckich. MSZ do jej przedstawienia oddelegowało dyrektora departamentu. To narusza powagę Izby, Senat prosił o informację ministra lub wiceministra resortu - podkreśliła wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica).

"Utrzymujemy jednak powagę i rangę Senatu i dobre obyczaje"

"Nowy obyczaj rządzących, który jest związany z łamaniem prawa"

Borusewicz ocenił, że nieprzychodzenie na posiedzenia Senatu "to nowy obyczaj rządzących, który jest związany z łamaniem prawa". - Nie złożyła sprawozdania i odmówiła przyjścia na posiedzenie Senatu pani sędzia [prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julia - przyp. red.] Przyłębska. To była pierwsza tak sytuacja - powiedział. - Szef CBA po raz drugi nie przyszedł na posiedzenie komisji i zapowiedział, że nie przyjdzie na posiedzenie Senatu, żeby złożyć sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego - mówił Borusewicz.

Według Borusewicza "to nie jest kwestia lenistwa, to jest kwestii polityki, którą większość rządowa chce zastosować wobec Senatu". - To nie jest tak, że w ten sposób traktując Senat, rząd może stwierdzić że wszystko w porządku. A co będzie, jak Senat zacznie tak traktować rząd? - pytał. Według niego "jeżeli taki stan będzie się pogłębiał, trzeba się będzie zastanowić nad Trybunałem Stanu dla tych ministrów, którzy łamią w sposób jasny, jawny swoje obowiązki".