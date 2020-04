Samorządy dostają kolejne maile od poczty z decyzją premiera

Wielu samorządowców, którzy otrzymali mail, zapowiedziało, że nie udostępni danych mieszkańców, bo poczta nie ma podstawy prawnej, by ich żądać, a samo pismo – jak zauważyli – nie zostało przez nikogo podpisane. Niektórzy z nich zapowiedzieli, że złożą do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa wyłudzania danych osobowych.

Jednym z nich był burmistrz Chodzieży Jacek Gursz, który w reakcji na e-mail z Poczty Polskiej złożył zawiadomienie do prokuratury. W dokumencie burmistrz podkreśla, że jako administrator danych osobowych mieszkańców jest zobowiązany do ich ochrony.

Kolejny mail od Poczty Polskiej

W piątek burmistrz Chodzieży - jak się dowiedzieliśmy - dostał kolejny mail od Poczty Polskiej, do którego załączono pismo podpisane przez profil zaufany ePUAP przez dwóch członków zarządu spółki, a także decyzję premiera Mateusza Morawieckiego, na podstawie której poczta prosi o udostępnienie spisu wyborców.

- Mail w nowej formule, czyli ePUAP-em, wpłynął do urzędu miasta około godziny 14.00. Wczoraj odpisaliśmy krótko na pierwszą wiadomość od Poczty Polskiej zwracając uwagę, że nie widzimy podstaw prawnych, by udostępnić spis wyborców - mówi nam Bartosz Mirowski, rzecznik prezydenta Piły.

W mailu podpisanym "Zarząd Poczty Polskiej S.A.", który dostał burmistrz Chodzieży, podkreślono, że "w nawiązaniu do wniosku o przekazanie danych ze spisu wyborców", który poczta "skierowała drogą elektroniczną", spółka kieruje "ponownie wniosek opatrzony podpisami kwalifikowanymi dwóch członków Zarządu zgodnie z reprezentacją spółki". Pod dokumentem podpisali się Andrzej Grzegorz Bodziony i Tomasz Jan Cicirko.

"Jednocześnie załączamy decyzję Prezesa Rady Ministrów polecającą Poczcie Polskiej S.A. realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 polegających na podjęciu i realizacji niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku" – czytamy w mailu.

Dulkiewicz: złożę zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na wyłudzeniu danych osobowych

Decyzja i "pouczenie" premiera

W załączonej do niego decyzji podpisanej 16 kwietnia przez Morawieckiego szef rządu poleca Poczcie Polskiej S.A. przygotowanie do przeprowadzenia wyborów "w trybie korespondencyjnym".

Dokument zawiera "pouczenie", z którym premier informuje, że od jego decyzji "nie służy odwołanie", "tym niemniej strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może, w terminie 14 dni od dnia jej (decyzji - red.) doręczenia lub ogłoszenia, złożyć do Prezesa Rady Ministrów wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy".

Na decyzję premiera powołano się w drugim piśmie skierowanym do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, datowanym na 23 kwietnia, w którym odwołano się też do przepisów specustawy w walce z koronawirusem z 16 kwietnia i decyzję premiera Mateusza Morawieckiego.

Pismo z podpisami członków zarządu poczty

Pismo ma podobną treść do maila wysłanego do samorządowców w nocy z środy na czwartek. W przeciwieństwie do poprzedniego maila, podpisanego "poczta polska", tym razem pod dokumentem elektroniczne podpisy złożyli dwaj członkowie zarządu spółki – Andrzej Grzegorz Bodziony i Tomasz Jan Cicirko.