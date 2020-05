Rzecznik Praw Obywatelskich powinien mieć 30 dni na zajęcie stanowiska w sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zastanawiałem się, co zrobić. Doszedłem do wniosku, że stanowisko w sprawie wniosku marszałek Witek przygotuję - powiedział w TVN24 Adam Bodnar. - To będzie stanowisko, w którym będę chciał wykrzyczeć, dlaczego nie można manipulować procedurami, dlaczego nie można w tak rozpaczliwy sposób poszukiwać uzasadnienia dla zmiany terminu wyborów - mówił.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar poinformował, że pismo prezes Przyłębskiej wpłynęło do jego biura około godziny 12. Dodał, że w piśmie tym jako termin na przedstawienie pisemnego stanowiska w tej sprawie wyznaczono czwartek 7 maja, do godziny 10.

"Doszedłem do wniosku, że to stanowisko przygotuję. Będzie gotowe na jutro rano"

W programie "Koronawirus. Raport" w TVN24 Adam Bodnar zaznaczył, że "zgodnie ze zwyczajami i zgodnie z regułą prawa Rzecznik Praw Obywatelskich powinien mieć 30 dni na zajęcie stanowiska w sprawie przed Trybunałem". - Ja się oczywiście zastanawiałem, co zrobić, czy powiedzieć, że nie będę w tym postępowaniu uczestniczył, czy jednak przedstawić swoje stanowisko. Doszedłem do wniosku, że to stanowisko przygotuję. Ono będzie gotowe na jutro rano na 10. - poinformował.

- To będzie stanowisko, w którym będę chciał wykrzyczeć, dlaczego nie można manipulować procedurami, dlaczego nie można w tak rozpaczliwy sposób poszukiwać uzasadnienia dla zmiany terminu wyborów, dlaczego wybory najzwyczajniej w świecie nie powinny się odbyć w maju. Nie ma to znaczenia, czy to będzie 10, 17, czy 23 maja - powiedział.

"Należałoby ogłosić stan nadzwyczajny i przesunąć termin wyborów"

Jak podkreślał, "mamy stan epidemii i należałoby ogłosić stan nadzwyczajny i przesunąć termin wyborów". - A brniemy w sytuację zupełnie nieprawdopodobną i taką, że cały świat się niestety z Polski śmieje - skomentował.

Na pytanie, co jeśli Trybunał Konstytucyjny powie, że te wybory można zorganizować 17 czy 23 maja, odparł: - Ja myślę, że w dużej mierze o to chodzi, żeby doprowadzić do wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego jutro w ciągu dnia i w ten sposób być może nie doprowadzić do tego głosowania w Sejmie. Myślę, że to jest ukryty cel polityczny.

I dodał, że wówczas "powstaje pytanie, kto wtedy miałby te wybory zorganizować". - Jeżeli wybory miałyby się odbyć powiedzmy 23 maja, a ustawa nie wejdzie w życie, to nie można ich zorganizować w sposób korespondencyjny. Powstaje pytanie, czy do gry wchodzi Państwowa Komisja Wyborcza, ponieważ z jednego z przepisów tarczy antykryzysowej wynika, że Państwowa Komisja Wyborcza właściwie nie ma możliwości działania i są uchylone na okres stanu epidemii jakiekolwiek możliwości działania Państwowej Komisji Wyborczej. Dla mnie to jest jedno wielkie pytanie, co będzie potem i w jaki sposób ten termin 23 maja miałby być rzekomo zrealizowany - mówił.

W obecnym stanie prawnym w dalszym ciągu Państwowa Komisja Wyborcza odpowiada za przebieg wyborów prezydenckich, ale przepis art. 102 "ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa" pozbawił ją ważnego prawa – ustalenia wzoru karty do głosowania i zlecenia druku. Obecnie nie ma obowiązującego aktu prawnego, który by na to komukolwiek zezwalał. W ustawie z 6 kwietnia ten obowiązek powierza się ministrowi aktywów państwowych, ale ta ustawa nie weszła w życie.

"Serial pod tytułem 'kiedy odbędą się wybory' będzie trwał dalej"

- Myślę, że ten serial pod tytułem "kiedy się odbędą wybory" będzie trwał dalej. Dziś mamy sytuację zupełnie kuriozalną, toczy się debata prezydencka i kandydaci na prezydenta nawet nie wiedzą, kiedy na nich głos należy oddawać - zauważył.

RPO podkreślił, że "musimy dbać o to, aby wybory były faktycznie demokratyczne". - Bo jeżeli pozwolimy na złamanie tych zasad teraz, to już nigdy więcej nie będzie wyborów demokratycznych w Polsce - podsumował.

Autor:kb

Źródło: TVN24