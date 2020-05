Biedroń wysyła Sasinowi fakturę. Mówi o "bizancjum PiS-u"

W imieniu polskiego społeczeństwa dzisiaj wysyłamy do pana ministra, wicepremiera Jacka Sasina fakturę opiewającą na prawie 70 milionów złotych, za które wydrukował nikomu niepotrzebnych 30 milionów kart do głosowania - powiedział w czwartek Robert Biedroń, europoseł Lewicy, zamierzający kandydować na prezydenta.

Portal tvn24.pl ujawnił, że na kwotę prawie 70 milionów złotych opiewają faktury, które w związku z przygotowaniami do organizacji majowych wyborów prezydenckich Poczcie Polskiej wystawiły co najmniej cztery firmy. Według dokumentów, do których dotarliśmy, przedsiębiorstwo wypłaciło już ponad 26 milionów złotych, choć 10 maja wybory się nie odbyły. Do ustaleń tych odniósł się Robert Biedroń powiedział w czwartek na konferencji prasowej przed urzędem pocztowym w Warszawie.