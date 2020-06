Biedroń: 28 czerwca będzie wyborem między cywilizacją pogardy a cywilizacją godności

Biedroń: 31 miast musi wrócić na mapę Polski jako miasta wojewódzkie

- 31 miast, które straciły status miast wojewódzkich, musi dziś otrzymać swoją drugą szansę. Z tej pierwszej korzystały między innymi Słupsk, Krosno, Koszalin. Dziś tak nie jest. Platforma Obywatelska wmawiała nam - a PiS to kontynuuje - że jak nasycą się te tłuste koty z Gdańska, Warszawy, Poznania, to z tego stołu pańskiego coś skapnie dla nas. Dla Koszalina, Słupska, Krosna. Tak się nie stało – mówił kandydat Lewicy na prezydenta, krytykując rządy polskiej prawicy po 1989 roku podczas konferencji prasowej na skwerze im. Pierwszych Słupszczan. Zaznaczył, że 31 miast musi wrócić na mapę Polski jako miasta wojewódzkie, "musi odzyskać swoją godność, bo tej godności je pozbawiono".

- Do tych miast trzeba w sposób szczególny kierować pomoc gospodarczą. Tu muszą powstawać firmy, które będą tworzyły nowe miejsca zatrudnienia. Młodzi ludzie z takich miast wyjeżdżają i dla nich trzeba tworzyć szanse, by tu zostali – podkreślił Biedroń.

Wielki plan odbudowy Polski

W jego ocenie 28 czerwca będzie wyborem między "cywilizacją pogardy, którą oferują nam ci, którzy się wyżywią, którzy sobie poradzą, a cywilizacją godności". Zapowiedział, że jeżeli zostanie wybrany na urząd prezydenta, będzie ambasadorem takich miast jak Słupsk czy Koszalin. - Będę stał zawsze po stronie tych, którzy potrzebują pomocy, mam na to plan, mam na to pomysł – zapewnił.

Mówił o wielkim planie odbudowy Polski. - Proponuję wielki program budowy mieszkań z niskim czynszem. (…) By towarzystwa budownictwa mieszkaniowego otrzymywały większą pomoc państwa. (…) Mówię o milionie mieszkań – powiedział Biedroń. Odpowiadając na pytania dziennikarzy podał, że gdy był prezydentem Słupska, oddano słupszczanom do zamieszkania 400 lokali, w tym pustostanów remontowanych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i komunalne.

"W czyim interesie jest ta podróż?

- Powstaje zatem pytanie, w czyim interesie jest ta podróż, kto za to zapłaci, jaką cenę zapłacimy za to, żeby prezydent Duda ratował swoją polityczną i prezydencką skórę? My zapłacimy za to - stwierdził kandydat Lewicy.

Wskazał, że jednym z celów Dudy w Waszyngtonie jest negocjowanie ewentualnego przeniesienia broni nuklearnej do Polski. - Czy my jako Polki i Polacy dzisiaj naprawdę potrzebujemy na naszym terytorium i dla naszego bezpieczeństwa broni nuklearnej? Nie, odpowiedź jest prosta. Bo dobrze wiemy, że jak on nam tą broń atomową przywiezie do Polski, to odpowiedzialnymi za nią będą Macierewicz z Misiewiczem - mówił Biedroń.