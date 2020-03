Prezydent "poświęcił ludzi chorych na rzecz dobra partii politycznej"

"Przykre. Andrzej Duda nawet w przededniu swojej porażki w wyborach nie był w stanie wybić się na samodzielność wobec PiS i musiał podpisać 2 mld na propagandę. Wszystko to, gdy mu spadają sondaże i gdy jego szef zaczyna straszyć wymianą go na lepszy model" - napisał inny kandydat na prezydenta, Szymon Hołownia, opatrując swój wpis na Twitterze tagiem #Dość Partyjniactwa.

"Andrzej Duda zmarnował ostatnią szansę, by choć raz w całej kadencji podjąć decyzję niezależną, odpowiedzialną i odważną. Ostatnią szansę, by zadbać o Polki i Polaków. Okazał się tchórzem i zwykłym partyjnym funkcjonariuszem. Ten człowiek nie nadaje się na prezydenta" - napisał z kolei kandydat Lewicy, Robert Biedroń.

Do decyzji prezydenta odniósł się także w sobotę rano na konferencji prasowej. - To jest po prostu tchórzostwo. Prezydent Duda okazał się człowiekiem, który - gdy decydował się los ludzi chorych, ludzi potrzebujących, którym trzeba było ratować życie - poświęcił ich na rzecz dobra partii politycznej, na rzecz PiS-u - powiedział Biedroń.

Ocenił, że "to moment, w którym prezydent Duda po raz kolejny i ma nadzieje ostatni udowodnił, jak bardzo nie nadaje się do pełnienia swojej funkcji".

Do sprawy odniósł się także kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. "To co dzieje się wokół gigantycznych pieniędzy z budżetu dla TVP jest kuriozalne i wystawia na szwank powagę państwa" - ocenił. Zapowiedział, że w poniedziałek skieruje do NIK wniosek "o pilną kontrolę zarządzania finansami w TVP".