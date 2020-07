Trzaskowski: Podejmuję się stworzenia ruchu obywatelskiego. Partie polityczne nie wystarczą

Musimy przekuć przebudzenie społeczeństwa obywatelskiego w ciężką pracę, która doprowadzi nas do tego, że naprawdę zmienimy Polskę - mówił w piątek w Gdyni Rafał Trzaskowski. Zapowiedział, że "podejmie się stworzenia ruchu obywatelskiego", by "bronić społeczeństwa obywatelskiego i wszystkich niezależnych instytucji".

Rafał Trzaskowski wystąpił w piątek w Gdyni na Skwerze Kościuszki, gdzie zebrało się kilkaset osób. Uczestnicy mieli ze sobą flagi Polski, Unii Europejskiej i Kaszub.

Trzaskowski w Gdyni TVN24

Trzaskowskiemu towarzyszyli między innymi prezydenci Gdańska i Sopotu Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Karnowski oraz przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, którzy wcześniej zabrali głos. Na scenie była też żona Trzaskowskiego Małgorzata.

Borys Budka mówił, że wybory prezydenckie "to nie jest koniec, a początek nowej drogi". - Wszyscy wspólnie dokonamy tego. W tym miejscu, w kolebce Solidarności i PO, chcę wam obiecać nową energię, nową Platformę, nową Solidarność, w której każdy znajdzie miejsce - powiedział szef PO. - Przed wami symbol zmiany, symbol nowej Solidarności - zapowiedział wystąpienie Rafała Trzaskowskiego.

Budka: to nie jest koniec, to jest początek nowej drogi TVN24

Trzaskowski: zrobię wszystko, by walczyć o to, żeby Polska wyglądała zupełnie inaczej

Trzaskowski mówił na wiecu o "niebywałej energii", którą udało się stworzyć w kampanii wyborczej. - Trzeba ją utrzymać. Naszym wspólnym zadaniem jest to, żeby kontynuować budowę nowej Solidarności, podtrzymać determinację, wiarę i tę niebywałą energię. Na pewno to zrobimy. A jeżeli to zrobimy, to jestem przekonany, że dużo szybciej niż nam się wszystkim wydaje, będziemy znowu zwyciężać - powiedział prezydent Warszawy.

- Musimy stworzyć potęgę, nowy ruch obywatelski, który pozwoli nam wygrywać kolejne wybory - podkreślił.

Zadeklarował, że "zrobi wszystko, byśmy mogli się dalej spotykać, by walczyć o to, żeby Polska wyglądała zupełnie inaczej, bo 10 milionów Polaków zagłosowało na Polskę otwartą, tolerancyjną, europejską".

- Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, by wygrać wybory. Po drugiej stronie była machina państwa, która utrudniała nam walkę na tych samych zasadach. (...) Wyciągniemy z tego wnioski i następnym razem zwyciężymy - mówił.

Trzaskowski: wyciągniemy wnioski i następnym razem zwyciężymy TVN24

Trzaskowski: podejmuję się stworzenia ruchu obywatelskiego

Trzaskowski stwierdził, że wynik wyborów prezydenckich to dla niego "w pewnym sensie zwycięstwo", bo "od lat nie było takiego przebudzenia społeczeństwa obywatelskiego".

- Musimy to przekuć w sukces, w ciężką pracę, która doprowadzi nas do tego, że naprawdę zmienimy Polskę, będziemy w 100 procentach utożsamiać się z naszą ojczyzną i będziemy z niej dumni tak, jak do tej pory - mówił.

Zapowiedział, że "podejmie się stworzenia ruchu obywatelskiego". - Dlatego, że partie nie wystarczą. Musimy robić to razem, wspólnie - mówił.

- Chodźmy razem, stwórzmy ruch obywatelski, który razem z samorządami, organizacjami pozarządowymi, razem z ośrodkami analitycznymi i razem z ludźmi dobrej woli będzie tworzyć podstawy do tego, żeby bronić społeczeństwa obywatelskiego i wszystkich niezależnych instytucji. Zróbmy to razem - apelował Trzaskowski. Tłum skandował: "chodźcie z nami".

Zadeklarował, że jest gotów do rozmowy "z absolutnie każdym". - Pod koniec lipca porozmawiamy o szczegółach. W sierpniu spotkamy się z samorządowcami na 40-leciu Solidarności, (...) by powiedzieć o tym, że chcemy współpracować i bronić niezależności samorządów. Już 5 września spotkamy się razem i będziemy budowali ruch, który pozwoli nam się wszystkim odnaleźć w nowej rzeczywistości i wykorzystać tę olbrzymią energię, którą udało się nam wytworzyć przez ostatnie miesiące - zapowiadał prezydent Warszawy.

Trzaskowski: miejmy wiarę, nie miejmy czarnych snów TVN24

Trzaskowska: musimy się zrzeszać, organizować, wspierać wzajemnie

Później głos zabrała Małgorzata Trzaskowska. Zwróciła uwagę, że potrzebna jest mobilizacja także w kolejnych miesiącach. - Kolejne wybory są za 38 miesięcy, to nie jest koniec, to jest początek. Musimy się zrzeszać, organizować, wspierać wzajemnie i działać, żeby zbudować wspólnotę i żeby się udało następnym razem - podkreśliła.

Na te słowa zareagował Rafał Trzaskowski. - Drodzy państwo, prawie zawsze się zgadzam z Gosią, ale to będzie znacznie szybciej niż 38 miesięcy - zaznaczył. Zdaniem prezydenta Warszawy "kolejne wybory mogą być znacznie szybciej niż nam się wydaje".

Rafał Trzaskowski zapowiedział, że w ramach nowego ruchu będą zbierane podpisy pod ustawami obywatelskimi. - Choćby właśnie po to, żeby docenić wszystkie kobiety, które poświęciły część swojego życia na to, żeby wychowywać dzieci i nie są do dzisiaj za to docenione. To zrobimy w pierwszej kolejności, razem zbierzemy podpisy - mówił Trzaskowski.

- Skoro uczymy się zawsze wsłuchiwać w siebie, to może umówmy się, że właśnie od tej pory zawsze będziemy krzyczeć nie "mamy dość", tylko "wszyscy razem" - dodał.

Małgorzata Trzaskowska na wiecu w Gdyni TVN24

"Kochani, róbmy swoje!"

Rafał Trzaskowski nawiązał też do wtorkowej uroczystości otwarcia skweru Wojciecha Młynarskiego w Komorowie. - Dzisiaj zastanawiałem się, jakie słowa, jakiej piosenki zacytować, a sporo by ich było. I oczywiście: "róbmy swoje" - powiedział.

Trzaskowski przytoczył też fragment utworu. - Pozwólcie, że przypomnę: "Róbmy swoje. Róbmy swoje! Bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa: kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje! Róbmy swoje! Może to coś da, kto wie?" - cytował prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski cytował testy Wojciecha Młynarskiego na wiecu w Gdyni TVN24

- I oczywiście dalej: "Niejedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie robiąc swoje! Kochani, róbmy swoje!" - dodał.

Autor:ads, mb/pm

Źródło: TVN24