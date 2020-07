Mieszkania, żłobki, emerytury, ochrona zdrowia. Trzaskowski odpowiadał na wasze pytania

Pan prezydent nie chce podjąć debaty na zasadach, które byłyby otwarte, gdzie nie zna pytań. Przez cały czas tylko godzi się na ustawki. Nie godzi się na to, żeby można było wymienić prawdziwe myśli, można mu było zadawać otwarte pytania - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. - Niestety pan prezydent stchórzył - dodał. Trzaskowski odpowiadał na pytania, które internauci przesyłali na Kontakt 24, skierowane do niego i do Andrzeja Dudy.

TVN, TVN24, Onet oraz WP zaprosiły sztaby kandydatów na prezydenta do wspólnej debaty. Zaproszenie na debatę było jednocześnie zaproszeniem sztabów do dyskusji na temat wszystkich jej szczegółów i zasad. Sztab Andrzeja Dudy odmówił uczestnictwa w tych rozmowach i ostatecznie poinformował, że ich kandydat nie weźmie udziału w debacie. Uczestnictwo potwierdził Rafał Trzaskowski.

We wtorek ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda odniósł się do tej propozycji. - Nie obawiam się debat, ale mam jedną prośbę. Niech się media dogadają. Mamy w Polsce trzy wielkie telewizje: Telewizja Polska, Polsat, TVN. Proszę się dogadać między sobą, zrobić jedną debatę, do której będą mogły się dołączyć inne media - powiedział.

TVN opublikował w czwartek kolejne oświadczenie w sprawie wspólnej debaty prezydenckiej. "TVN z szacunku dla widzów oraz wierząc w prawo Polaków do zapoznania się z programem i poglądami kandydatów na urząd prezydenta RP, jest gotowy do podjęcia rozmów w sprawie zorganizowania wspólnej debaty przez zainteresowanych nadawców" - oświadczył Marcin Barcz, członek zarządu TVN.

Gościem w specjalnym wydaniu "Kropki nad i" był w czwartek prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski.

- Bardzo żałuję, że nie ma z nami pana prezydenta Andrzeja Dudy. Umawialiśmy się na debatę. Pan prezydent nie chce podjąć tej debaty na zasadach, które byłyby otwarte, gdzie nie zna pytań. Przez cały czas tylko godzi się na ustawki. Nie godzi się na to, żeby można było wymienić prawdziwe myśli, można mu było zadawać otwarte pytania. Niestety pan prezydent stchórzył - powiedział.

- Do tych wyborów trzeba iść i wszystkich do tego namawiam, bo te wybory zadecydują o przyszłości Polski, zadecydują o tym, czy będziemy mieli prawdziwą zmianę, a większość Polek i Polaków opowiedziało się za zmianą. Natomiast to pan premier ma wszystkie instrumenty do tego, żeby powiedzieć, czy koronawirus się naprawdę skończył, czy nie. Rządzący cały czas kręcą - stwierdził.

Jak zaznaczył, rządzącym "spieszyło się do zrobienia wyborów". - Wiadomo było, że będą podejmowali bardzo trudne decyzje. Z tego co widzimy choćby na Śląsku, trzeba zadawać rządzącym pytania, czy na pewno koronawirus się skończył - dodał.

Odniósł się w ten sposób do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który przekonywał w Wysokiem Mazowieckiem, że sytuacja związana z koronawirusem "stabilizuje się". - Instytucje, które oceniały pierwszą turę wyborów potwierdziły, że została ona zorganizowana w bardzo właściwy sposób. Nie bójmy się zatem pójść do tej drugiej tury, zachęcam wszystkich mieszkańców waszego powiatu (...), bo nie wszyscy poszli tak tłumnie, tak licznie jak poprzednio, może się niektórzy niepokoili - mówił premier w Wysokiem Mazowieckiem.

Rafał Trzaskowski w "Kropce nad i" odpowiadał też na pytania od internautów, które miały zostać zadane podczas wspólnej debaty kandydatów na prezydenta.

Jedno z pytań dotyczyło perspektyw dla młodych ludzi, tak by mieli między innymi możliwość zakupu własnego mieszkania i założenia rodziny.

Trzaskowski ocenił, że jednym z największych grzechów rządów PiS są niekorzystne zmiany w edukacji. Według niego reformy wymagają podstawy programowe, tak by mniej było "kucia na pamięć", a więcej kształtowania umiejętności uczniów. - Ja jestem wykładowcą akademickim, po drugie mam małe dzieci. Widzę, że w tej chwili jest mnóstwo kucia niepotrzebnych informacji, czego jeszcze parę lat temu nie było. To jest olbrzymi grzech PiS-u. Trzeba zadbać o to, żeby inaczej wyglądały podstawy programowe, żeby uczyć przede wszystkim umiejętności, a nie wkuwania na pamięć. Wtedy ten dyplom będzie więcej znaczył - ocenił.

Polityk zaproponował też powrót do stworzonego w czasie rządów PO-PSL programu "Mieszkanie dla młodych", w ramach którego państwo finansowało młodym osobom wkład własny do kredytu na zakup własnego "M". - Państwo powinno wziąć na siebie ten obowiązek po to, żeby młodzi mieli szanse na mieszkanie - zaznaczył Trzaskowski.

Przekonywał ponadto, że samorządy lepiej, niż rząd sprawdzają się w kwestii budowy tanich mieszkań na wynajem. - Proszę zobaczyć, co zrobił PiS - obiecał sto tysięcy mieszkań, że będą budowane, a w tej chwili jest tysiąc mieszkań w budowie. My do końca tego roku w Warszawie przez dwa lata wybudujemy tych mieszkań 700, na tani wynajem. Tu trzeba wesprzeć samorządy - powiedział Trzaskowski. Dodał, że koszty takiego wynajmu to połowa ceny rynkowej.

- Rząd obiecał "Mieszkanie Plus", tylko ten program okazał się totalny niewypałem. Samorządy pomagały, znajdowały działki, tak żeby mogło państwo budować na nich mieszkania. Niestety olbrzymia klapa. Gdzie jest te sto tysięcy mieszkań, które miały być w budowie? - pytał.

Kandydat KO przypomniał ponadto swój postulat wprowadzenia w całym kraju darmowych żłobków i przedszkoli. Dzięki temu - jak tłumaczył - młode matki miałyby większe szanse powrotu na rynek pracy.

Inny internauta zapytał kandydata KO, czy jest zwolennikiem zniesienia zakazu handlu w niedziele. Trzaskowski odpowiedział, że w tej sprawie potrzebne są szerokie konsultacje. - Trzeba dyskutować o tym, dlatego, że jeżeli chodzi o kwestie wychodzenia z epidemii, zbliża się niestety bardzo trudny czas dla gospodarki. Trzeba tę gospodarkę pobudzać, ale taka rozmowa mogłaby się toczyć wyłącznie w konsultacjach ze związkami zawodowymi, z przedsiębiorcami - zaznaczył Trzaskowski.

Jego zdaniem każdy pracownik musi mieć prawo do dwóch wolnych niedziel w miesiącu. - Natomiast można by było się zastanowić, czy może to być na zasadach rotacji - dodał kandydat KO na prezydenta.

Prezydent stolicy był pytany, czy ma pomysł na zatrzymanie w kraju młodego personelu medycznego - lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. - Przede wszystkim szacunek. Widzieliśmy jak rząd PiS-u i pan prezydent z PiS-u potraktował rezydentów. Pan prezydent nie powiedział ani słowa w momencie, gdy rezydenci byli atakowani. Dzisiaj rezydent zarabia trzy tysiące złotych. Trzeba przede wszystkim znaleźć (pieniądze na - red.) podwyżki. Ja mówię jasno: 6 procent PKB rocznie na służbę zdrowia. Wskazywałem, skąd te pieniądze można znaleźć, choćby z tej gigantomanii, kiedy rządzący mówią o budowaniu jednego z największych lotnisk na świecie - powiedział Trzaskowski.

- Pieniądze, zwłaszcza po epidemii, trzeba wydawać na służbę zdrowia. Ja odpowiadam za dziesięć szpitali. Rząd zostawił nas absolutnie samych sobie. To myśmy musieli kupować sprzęt, to myśmy musieli zabezpieczyć pracowników - podkreślił kandydat KO.

Według niego, aby zatrzymać młodych medyków, trzeba zacząć od podstaw, od studiów. - Trzeba się starać, by jak najwięcej osób wybierało konkretne specjalizację, na przykład psychiatrię dziecięcą. Znajdą się pieniądze na podwyżki w momencie, kiedy przekażemy pieniądze, które dzisiaj rząd chce wydawać na wielkie programy infrastrukturalne, które nie są dzisiaj potrzebne - ocenił.

- Była poprawka, by przekazać dwa miliardy złotych, które dzisiaj są wydawane na tak naprawdę nienawiść i szczujnię w telewizji publicznej, na programy onkologiczne. Te pieniądze da się znaleźć. Po koronawirusie wiemy, że to jest absolutny priorytet: służba zdrowia, bezpieczeństwo i edukacja - mówił Trzaskowski.

Pytany, czy należy ułatwić drogę do pracy lekarzom i pielęgniarkom z Ukrainy Trzaskowski stwierdził, że "każde państwo szuka personelu medycznego również poza granicami". - Trzeba się skupić na poprawie bytu rezydentów. Dzisiaj nie opłaca się zaczynać tego zawodu - ocenił. - Uważam, że tak. Trzeba myśleć dwutorowo, trzeba myśleć również o tym, ale trzeba zająć się przede wszystkim rezydentami, tym, by poprawić warunki na SOR-ach, tym, by decyzje, które podejmuje minister zdrowia, nie były podejmowane w sposób polityczny - oświadczył.

Trzaskowski był pytany, jakie jest jego stanowisku w sprawie emerytury stażowej, czyli uzależnionej nie od wieku, ale od stażu pracy. Odparł, że nie jest to w pełni sprawiedliwy system, gdy ktoś pracował znacznie dłużej, bo zaczął pracę w młodym wieku, a nie może przejść na emeryturę, bo nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego.

- Jeżeli dostałbym taką ustawę do podpisu, to bym ją podpisał, natomiast koszty takiej ustawy w zależności od tego, w jaki sposób ona jest skalkulowana, mogą dochodzić do dwudziestu kilku miliardów złotych - powiedział Trzaskowski.

Mówił, że rozumie, iż jeżeli rząd skierowałby taką ustawę do podpisu prezydenta, to byłaby ona "idealnie skalkulowana". - Jeżeli sam miałbym przygotować projekt takiej ustawy, to musiałbym dokładnie wiedzieć, na co stać Skarb Państwa, czy jesteśmy w stanie wydać na to 8-9 miliardów złotych czy 29 miliardów złotych, czyli jaki wariant przyjąć (...). Emerytury stażowe powinny być załatwione w pierwszej kolejności, dlatego, że ten system (emerytalny - red.) jest po prostu niesprawiedliwy - powiedział Trzaskowski.

Zapewnił też, że jest gotowy do współpracy z obecnym rządem, ponieważ - jak mówił - prezydent nie jest od blokowania rozwiązań, które mają pomóc obywatelom. - Prezydent jest od tego, żeby wetować wszystko to, co dla obywateli jest złe - powiedział Trzaskowski.

- Jeżeli rządzący, którzy ponoszą wszelką odpowiedzialność za stan budżetu państwa, będą kierowali do mnie do podpisu ustawy, które będą dobrze skalkulowane, które będą podlegały całemu procesowi konsultacji społecznych, gdzie się okaże, że związki zawodowe, przedsiębiorcy doszli do porozumienia, to oczywiście, że ja taką ustawę podpiszę, bo ja jestem gotów do współpracy z rządem, ja o tym jasno mówię - nie będę prezydentem totalnej opozycji - zadeklarował Trzaskowski.

