Trzaskowski: jestem gotowy do debaty z Andrzejem Dudą każdego dnia

Jestem otwarty na każdą formułę, która będzie formułą prawdziwej debaty, w której pytania będą mogli zadawać dziennikarze od lewa do prawa, w której będzie możliwość riposty - mówił w Zegrzu kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski, który - według sondażowych wyników - przeszedł do drugiej tury wyborów. Dodał, że na debatę ze swoim kontrkandydatem jest gotowy "każdego dnia".

Trzaskowski: jestem gotów do debaty każdego dnia

Już podczas przemówienia tuż po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników Rafał Trzaskowski zwrócił się do Andrzeja Dudy z wezwaniem do debaty przed drugą turą. Mówił także o tym na spotkaniu w Zegrzu.

- Uważam, że debata się powinna odbyć. Zaprosiłem pana prezydenta, jestem gotów do tej debaty każdego dnia - mówił kandydat KO. Dodał, że chciałby, aby ta debata "nie była kolejną ustawką, w której tylko jedna telewizja zadaje kandydatom pytania, które można od razu z góry przewidzieć". Jak mówił, chodzi o to, aby kandydaci mogli sobie wzajemnie zadawać pytania.

"Nie możemy sobie pozwolić na kolejną debatę zastępczą"

- Nie możemy sobie pozwolić na kolejną debatę zastępczą, w której pyta się o to, co już miało miejsce albo o kwestie, które już dawno są rozstrzygnięte. Trzeba się skupić na tym, co naprawdę ważne: na stanie gospodarki, na walce o miejsca pracy, o służbę zdrowia, na kwestiach związanych z edukacją - kontynuował Trzaskowski.

Jak tłumaczył, dlatego potrzebna jest "jak najbardziej otwarta formuła debaty". - To jest to, czego oczekują Polki i Polacy - dodał.

Trzaskowski: powinna odbyć się debata w formule areny prezydenckiej

- Najchętniej debatowałbym w jak najbardziej otwartej formule. Dlatego - tak jak powiedziałem - jutro (w poniedziałek - red.) jestem w Płocku, będziemy informować, kiedy będziemy w kolejnych miastach. Natomiast oczywiście jeśli sztaby porozumieją się z mediami i będzie możliwość zorganizowania areny prezydenckiej tak, jak to proponowałem, to ja oczywiście bardzo chętnie (wezmę w niej udział - red.) - powiedział Rafał Trzaskowski. Nawiązał w tej wypowiedzi do swojej propozycji z kampanii wyborczej. 10 czerwca kandydat KO mówił, że formuła areny prezydenckiej polegałaby na tym, że wszyscy kandydaci mieliby "odpowiadać na pytania 10 redakcji od lewa do prawa, na trzy pytania z każdej redakcji".