Trzaskowski: Nie wystarczy jeden ruch, jedna partia. Trzeba się rozszerzać

Do wszystkich apeluję, że nie wolno się na partie polityczne obrażać, natomiast trzeba je przebudować. Rozmawiałem z szefem PO Borysem Budką, że na pewno musimy się otworzyć na nowych ludzi, na nowe pomysły - powiedział we wtorek w "Faktach po Faktach" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Zawsze uważam, że szklanka jest do połowy pełna. Mnóstwo energii. Wielkie podziękowania dla tych wszystkich, którzy na mnie zagłosowali, wielkie podziękowania dla wszystkich konkurentów po stronie opozycyjnej - powiedział w "Faktach po Faktach" Rafał Trzaskowski komentując wynik wyborów.

- Było blisko, ale wiadomo było, że będzie ciężko od samego początku, dlatego, że z drugiej strony był cały aparat państwa, propaganda, wszystkie instytucje, cała Rada Ministrów, mnóstwo pieniędzy, a po naszej stronie był zdrowy rozsądek i mnóstwo obywateli (...) To nam daje bardzo dużo nadziei na przyszłość - podkreślił.

"Musimy otworzyć się na nowych ludzi, nowe pomysły"

Pytany, czy chce budować nowy ruch, powiedział, że przede wszystkim mamy partie polityczne. - Do wszystkich apeluję, że nie wolno się na partie polityczne obrażać, natomiast trzeba je przebudować - dodał.

Pytany, co to znaczy przebudować, odparł, że "przede wszystkim określić jasno swój program, wydyskutować go".