Prezydent Warszawy, który ma umówić Polaków na "rendez-vous z przyszłością"

Prezydent Warszawy, wcześniej europoseł, minister i poseł, od teraz - także kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Rafał Trzaskowski dołącza do swojego politycznego życiorysu kolejne wyzwanie, którym - jak powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki - ma być umówienie "Polek i Polaków na rendez-vous z przyszłością".

- Jestem przekonany, że Rafał Trzaskowski będzie tym, który umówi Polki i Polaków na rendez-vous z przyszłością i będzie tym, który nas poprowadzi, naszą ojczyznę, do świetlanej przyszłości - mówił o nim podczas piątkowej konferencji prasowej marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Grodzki: jestem przekonany, że Rafał Trzaskowski poprowadzi naszą ojczyznę do świetlanej przyszłości

Prezydent Warszawy od ponad półtora roku

Najpoważniejszym problemem dotyczącym zarządzania miasta w sytuacji kryzysowej była w ubiegłym roku awaria dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu Wisły oczyszczalni "Czajka". Doszło do niej pod koniec sierpnia.

Pochodzi z artystycznej rodziny, próbował sił w aktorstwie

Jako dziecko przyszły prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta kraju próbował sił w aktorstwie - w 1980 roku zagrał w serialu telewizyjnym "Nasze podwórko". Dziewięć lat później, pod koniec liceum, po raz pierwszy zetknął się z polityką. - W 1989 roku pracowałem w Niespodziance, słynnym biurze Solidarności. Rządził tam Jan Lityński. Mówię, że przyszliśmy z kolegami do pomocy, a on, że super. Sprzątaliśmy, rozwieszaliśmy plakaty, rozdawaliśmy pierwsze wydanie "Gazety Wyborczej". Okazało się, że przydał się angielski. Kiedy przychodzili zachodni politycy, dziennikarze, czy jak przyjechał Stevie Wonder, robiłem za tłumacza - wspominał Trzaskowski na łamach "Wyborczej".