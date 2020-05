Trzaskowski: Wszystko wymaga nowej polityki. Polska pogrążyła się w totalnym chaosie

Świat ostatnio stanął na głowie. Wszyscy zatraciliśmy podstawowe poczucie bezpieczeństwa - powiedział w niedzielę nowy kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Rzeczypospolitej Rafał Trzaskowski. - Ci, którzy szli do władzy pod hasłem silnego państwa, dziś to państwo osłabili - ocenił.

Rafał Trzaskowski wyraził nadzieję, że nadchodzące wybory prezydenckie będą początkiem "wielkiej fali zmian w Polsce, gdzie słowa najważniejsze, takie jak równość, sprawiedliwość i godność odzyskają swoje właściwe znaczenie". - Świat ostatnio stanął na głowie. Ci wszyscy, którzy bardzo sobie dobrze radzili w rzeczywistości, dzisiaj nie do końca mogą być pewni dnia jutrzejszego. Wszyscy zatraciliśmy podstawowe poczucie bezpieczeństwa. I to wszystko wymaga zupełnie nowej polityki, opartej na empatii i efektywności, opartej na odwadze i wyobraźni, ale również na odpowiedzialności - podkreślił kandydat PO na prezydenta.

"Na Pałacu Prezydenckim powiewa biała flaga"

Mówił, że codziennie zastanawia się nad tym, co się dzieje z dziećmi, które ze względu na zamknięcie szkół "często pozbawione są jedynego ciepłego posiłku dziennie". - Myślę o tych tysiącach seniorów, którzy są w domach opieki społecznej. Przez te wszystkie ostatnie dni i tygodnie myślałem o nauczycielach, kierowcach, lekarzach i pielęgniarkach na pierwszym froncie walki, martwiłem się o ich bezpieczeństwo i zdrowie - zaznaczył Trzaskowski. Wspomniał o przedsiębiorcach i pracownikach. - Oni widzą, jak dochody ich życia maleją z dnia na dzień - podkreślił.

- I to, co najważniejsze: martwiłem się o każde miejsce pracy - powiedział kandydat Platformy i jednocześnie prezydent Warszawy.

Trzaskowski zapowiada zwiększenie finansowania służby zdrowia

Rafał Trzaskowski ocenił, że "ci, którzy szli do władzy pod hasłem silnego państwa, dziś to państwo osłabili". - Ci, którzy dobrze definiowali bolączki III RP, zapędzili się za daleko w ich naprawianiu i wcale ich nie naprawiają - mówił kandydat PO. - Polska pogrążyła się w totalnym chaosie. Polacy mają dojmujące wrażenie, że ta władza na sobie nie oszczędza - przekonywał Trzaskowski. Rolą nowego prezydenta - powiedział - będzie umacnianie Polski, zmienianie na lepsze, dbanie o podstawowe poczucie wspólnoty. - Prezydent RP nie może być opozycją totalną w stosunku do rządu. Tam, gdzie rząd będzie chciał Polskę ulepszać, może liczyć na poparcie - zadeklarował.