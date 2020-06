Trzaskowski spotkał się z kierowcą seicento z wypadku Szydło. "Mamy dość tego, że są równi i równiejsi"

W piątek na wokandę po ośmiu miesiącach przerwy wraciła sprawa wypadku Beaty Szydło . Przed rozprawą kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski oraz szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka spotkali się z Sebastianem Kościelnikiem, kierowcą seicento oskarżonym o nieumyślne spowodowanie wypadku z udziałem limuzyny ówczesnej premier Beaty Szydło w 2017 roku. Następnie politycy odprowadzili go do sądu na kolejną rozprawę. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Jak mówił, ludzie wielokrotnie pytali go, "dlaczego bronimy konstytucji, dlaczego bronimy niezależnych sądów". - To były trudne rozmowy. Ja często się pytałem ludzi, którzy pod te sądy nie przychodzili: dlaczego wy się nie mobilizujecie? Oni mówili: bo mnie to do końca nie dotyczy - dodał.