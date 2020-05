Trzaskowski: Ziobro stroszy pióra, ale tylko po to, by gnębić ludzi. Prokuratura powinna być niezależna

Nad Pałacem Prezydenckim powiewa biała flaga, ale niestety ona powiewa także nad instytucjami, które są powołane przede wszystkim do tego, by kontrolować władze i wyjaśniać wszelkie nieprawidłowości - powiedział na konferencji prasowej prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski na czwartkowej konferencji zwrócił uwagę, że "w tych bardzo trudnych czasach potrzebny nam jest prezydent, który nie jest tylko i wyłącznie niemym świadkiem wydarzeń, ale prezydent, który patrzy władzy na ręce". Jak dodał, "dzisiaj potrzeba nam silnego, aktywnego prezydenta, który patrzy władzy na ręce". - To interes nas wszystkich niezależnie od tego, jakie mamy poglądy polityczne - zaznaczył. Według niego "dziś nad Pałacem Prezydenckim powiewa biała flaga". - Ale niestety biała flaga powiewa także nad instytucjami, które są powołane przede wszystkim do tego, by kontrolować władze i wyjaśniać wszelkie nieprawidłowości, ścigać przestępców - powiedział Trzaskowski. Jak zaznaczył, "żadna z afer obecnej władzy nie została wyjaśniona". - Właśnie dlatego uważam, że to prezydent Rzeczpospolitej powinien powoływać Prokuratora Generalnego, który powinien być całkowicie niezależny - oświadczył. Według Trzaskowskiego nie może być takiej sytuacji jak dzisiaj, że prokuratura zajmuje się tylko i wyłącznie gnębieniem ludzi, "którzy wejdą w drogę PiS", a nie wyjaśnianiem najważniejszych przestępstw. - Nie może być tak, że (minister sprawiedliwości, prokurator generalny - red.) Zbigniew Ziobro używa prokuratury do celów politycznych. Prokuratura musi byś silna i musi być niezależna - przekonywał.

Trzaskowski: prezydent powinien powoływać prezesa Prokuratorii Generalnej

Trzaskowski zapowiedział, że jako prezydent powoła Rzecznika Kontroli Państwowej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. - Prezydent musi mieć instrumenty do tego, żeby kontrolować służby specjalne. Dzisiaj służby specjalne są słabe i używane jako oręż do walki politycznej przez ministra Mariusza Kamińskiego. W silnym państwie służby specjalne muszą być niezależne i nadzorowane przez kogoś, kto chce wyjaśniać rzeczywistość - przekonywał.

Stwierdził dalej, że prezydent powinien "powoływać prezesa Prokuratorii Generalnej, a ta powinna mieć rozszerzone kompetencje, żeby badać choćby celowość wydatków spółek Skarbu Państwa i kontrolować, w jaki sposób te spółki są obsadzane".

Rafał Trzaskowski przedstawił "Triadę sprawiedliwości" PAP/Paweł Supernak

Ziobro "stroszy pióra, używa wszystkich instrumentów, ale tylko i wyłącznie, by gnębić ludzi"

11 maja 2019 roku premierę miał film dokumentalny braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", przedstawiający przypadki pedofilii w polskim Kościele. 16 maja Marek i Tomasz Sekielscy opublikowali drugi dokument - "Zabawa w chowanego", także poświęcony problemowi pedofilii wśród księży. W środę 20 maja premierę miał film Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało" o aferze pedofilskiej na Pomorzu.

Trzaskowski był pytany, co jako prezydent zrobi, aby przyczynić się do skutecznej walki z pedofilią w Polsce. - Pedofilia to chyba najbardziej obrzydliwe przestępstwo, jakie sobie można wyobrazić i musi być ścigane z bezwzględnością. Wszyscy, którzy się dopuszczają tego typu obrzydliwych, ohydnych czynów, muszą trafić przed sąd. Wszyscy, bo jesteśmy równi wobec prawa - odpowiedział.

Według niego "dzisiaj w tych trudnych czasach widać, że również dzieci zostały pozostawione same sobie". Jak dodał, dla niego najbardziej istotną sprawą jest, żeby instytucje, o których mówił wcześniej, "były silne, zajmowały się przede wszystkim ściganiem tych ohydnych przestępstw". - W ostatnich latach mamy do czynienia z sytuacją taką, że mamy mnóstwo sygnałów, jak choćby te filmy. Niestety obecna władza nic z tymi sygnałami nie robi. Jest pełna frazesów, natomiast nie ściga w sposób efektywny tych przestępstw - ocenił Trzaskowski.

Dlatego, jak dodał, postuluje, żeby "silny prezydent miał instrumenty do tego, by pobudzić władze do działania, by takie przestępstwa były ścigane z całą surowością". Pytany, czy jego zdaniem dzisiaj Ziobro nie ściga skutecznie pedofilii, ocenił, że Ziobro "stroszy pióra, używa wszystkich instrumentów, ale tylko i wyłącznie, by gnębić ludzi, którzy wejdą w drogę PiS". - Właśnie dlatego prokuratura powinna być niezależna - skwitował.

Trzaskowski: wyjaśnienie urzędnikom sytuacji jest całkowicie naturalne

Trzaskowski był na konferencji pytany także o mail do urzędników, w związku z którym jeden z radnych Prawa i Sprawiedliwości zarzucił mu agitację. Treść wiadomości prezydenta Warszawy do urzędników opublikował w środę na Twitterze radny województwa mazowieckiego Wojciech Zabłocki (PiS). Jego zdaniem wiadomość jest formą agitacji. Trzaskowski zaznaczył w niej między innymi, że "idzie się bić o demokrację i samorządy".

Trzaskowski na konferencji tłumaczył, że wszystkim swoim współpracownikom musiał wyjaśnić obecną sytuację, co, jak mówił, "jest całkowicie naturalne". - Wszystkich, którzy pracują w Warszawie, traktuję po partnersku i mają oni, oczywiście, obowiązek ode mnie uzyskać informację na temat moich motywacji - podkreślił. W wysłanej wiadomości prezydent stolicy przekonywał, że decyzja o starcie w wyborach prezydenckich była dla niego trudna, a obecną funkcję traktuje jako olbrzymi zaszczyt. "W normalnych warunkach, nie wyobrażałbym sobie odejścia z Ratusza przed końcem kadencji. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy pracy przekonałem się, jak wiele dobrego możemy zrobić dla naszego miasta. Ale w ciągu tych ostatnich miesięcy sytuacja stała się dramatyczna" - napisał. W mailu Trzaskowski wskazał, że walkę o fotel prezydenta kraju podejmuje po to, "aby samorządy nadal były silne i niezależne, aby mogły realizować swoje zadania i priorytety".

Autor:akw/tr

Źródło: tvn24.pl, PAP