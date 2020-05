"Ludzie mogą być bardzo zniechęceni. To ryzyko prawne i zdrowotne"

Polacy mieszkający za granicą, podobnie jak ci w kraju, nie wiedzą, jak ostatecznie będą wyglądały wybory prezydenckie. Małgorzata Tyczyńska, która od ponad pięciu lat mieszka w Wielkiej Brytanii, podejrzewa, że wielu Polaków może czuć się zniechęconych do udziału w wyborach. - Po pierwsze to ryzyko prawne, że dostaną jakąś karę, a po drugie ryzyko zdrowotne – zwraca uwagę.

Na razie, zgodnie z obecnym prawem, wybory mają wyglądać dokładnie tak, jak dawniej – w lokalach wyborczych, z urnami i kolejkami. Małgorzata Tyczyńska, która mieszka w Londynie ponad pięć lat, jeszcze nie wie, jak zagłosuje 10 maja. Mówi, że kiedy składała wniosek, w którym wyraziła chęć udziału w wyborach, nie było jeszcze nic wiadomo na temat głosowania korespondencyjnego. – Było napisane, że odpowiednie ustawy jeszcze są w Senacie, więc jeszcze nie wiadomo do końca, czy będzie to głosowanie korespondencyjne, czy osobiste – dodaje.

W Wielkiej Brytanii poczta działa normalnie, ale jak wspomina, gdy wcześniej głosowała w Londynie, nie otrzymywała karty do głosowania. – Przychodziłam do miejsca głosowania, głównie do ambasady i tam dostawałam kartę do głosowania – informuje. Polka wspomina, że w czasie wyborów parlamentarnych trzeba było czekać godzinę w kolejce, by oddać głos. – Jeżeli ci ludzie mieliby stać dwa metry od siebie, to sznur ludzi miałby z kilometr – przypuszcza.