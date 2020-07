Prezydent o szczepionce na koronawirusa dwa miesiące temu: wszyscy powinni mieć wolę, żeby się zaszczepić

Andrzej Duda tłumaczy

Na uwagę dziennikarza, że "Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie twierdzi, że jego stanowisko w sprawie szczepień jest nie do przyjęcia", Andrzej Duda odparł: - Że co, że szczepić na grypę może się ten, kto chce i nie jest to obowiązkowe? Tak powiedziała Naczelna Izba Lekarska? Ja wczoraj powiedziałem, że szczepienie przeciwko koronawirusowi, moim zdaniem, powinno być nieobowiązkowe, takie jest moje stanowisko, tak jak szczepienia na grypę, które są nieobowiązkowe. Co do pozostałych szczepień się nie wypowiadałem - powiedział prezydent.

Co prezydent mówił w kwietniu?

- Natomiast gdyby takiej sytuacji nie było, czyli gdyby nieszczepiony był tylko ten, kto po prostu nie chce się zaszczepić, to jego wola, to zostawiłbym te szczepienia jako dobrowolne. Po prostu, jak ktoś nie chce się szczepić, to sam ryzykuje, ale nie może być tak, że on ryzykuje kosztem innej osoby. Jeżeli ktoś mówi "nie" to musi mieć świadomość tego, że gdyby inna osoba też powiedziała "nie" i zachorowała, to może go zarazić i to jest konsekwencja - mówił. - Ale nie może być takiej sytuacji, że są osoby, które miałyby wolę zaszczepienia się, a z jakichś przyczyn nie mogą się zaszczepić, bo na przykład ze względów zdrowotnych nie mogą być zaszczepione, albo są w takim wieku, że nie mogą być zaszczepione, w związku z tym mogłyby zostać przez kogoś zarażone wbrew swojej woli, to w tym momencie uważam, że to wkraczałoby w strefę praw tych osób w sensie negatywnym - podkreślał Andrzej Duda.