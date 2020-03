Prezydent: to nie jest rola pierwszej damy

W Telewizji Trwam prezydent Andrzej Duda mówił o roli pierwszej damy. - Ci, którzy są nieprzychylnie nastawieni do mnie, atakują moją żonę, padają słowa, że nic nie robi. Moja żona bardzo dużo pracuje, ma codziennie mnóstwo spotkań, wyjazdów - przekonywał.

"To nie jest rola pierwszej damy, żeby twardą politykę prowadzić"

Prezydent mówił, że jego żona Agata Kornhauser-Duda przede wszystkim prowadzi działalność charytatywną, włącza się także w działalność edukacyjną. - To jest dla niej ważne, jej pasją jest niesienie pomocy ludziom, zajmuje jej to bardzo wiele czasu" - mówił Andrzej Duda.

- A że nie chce się wypowiadać na tematy, które są - jak ja to mówię, tak zwaną twardą polityką - bardzo dobrze, że taką decyzję podjęła. To nie jest rola pierwszej damy, żeby twardą politykę prowadzić, od tego jest jej mąż, który został wybrany na urząd prezydenta i wziął na siebie odpowiedzialność za prowadzenie twardej polityki. Jego żona absolutnie nie musi się w to włączać - powiedział prezydent.