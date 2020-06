"Będę chciał z prezydentem Donaldem Trumpem rozmawiać o kolejnych dużych amerykańskich inwestycjach w naszym kraju"

Obronność i amerykańskie inwestycje wśród tematów rozmów Dudy z Trumpem

Przypomniał, że firma Microsoft ogłosiła zamiar zainwestowania miliarda dolarów w Polsce, po to, żeby zainstalować nowoczesne centrum baz danych, we współpracy z PKO. - To jest ogromna amerykańska inwestycja i będę chciał z panem prezydentem Donaldem Trumpem rozmawiać o kolejnych dużych amerykańskich inwestycjach w naszym kraju - powiedział Duda.

"Jesteśmy jednym z poważniejszych partnerów Stanów Zjednoczonych"

Prezydent poinformował, że będzie rozmawiał z prezydentem USA "na temat planów związanych z dalszymi decyzjami amerykańskimi, co do tego, w jakim kierunku zostaną przemieszczone jednostki, o których pan prezydent Donald Trump mówił dosłownie kilka dni temu, że będą one relokowane". - Na pewno rozmowa będzie dotyczyła także tego, natomiast jakie będą w tym zakresie propozycje amerykańskie, to pozwólcie państwo, że poczekamy do wizyty - dodał. - Będziemy na pewno rozmawiali na temat współpracy pomiędzy polskimi firmami, polskimi władzami, a firmami ze Stanów Zjednoczonych i władzami Stanów Zjednoczonych w zakresie konwencjonalnej energii nuklearnej i jej wykorzystania - zaznaczył Andrzej Duda.