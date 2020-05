Kaczyński w 2011 roku: Wybory są kontrolowane przez opozycję. To norma demokratyczna

Wybory muszą być kontrolowane przez opozycję - mówił Jarosław Kaczyński w 2011 roku. Wtedy prezes Prawa i Sprawiedliwości podpisał się pod deklaracją utworzenia tak zwanego Korpusu Ochrony Wyborów. W ramach tego miała powstać grupa 25 tysięcy mężów stanu, którzy podczas wyborów będą obecni we wszystkich komisjach wyborczych. Wybory wygrała wtedy Platforma Obywatelska.

- Uczciwe państwo to także kwestia uczciwie przeprowadzonych wyborów - podkreślał we wrześniu 2011 roku Jarosław Kaczyński.

Tłumacząc wtedy powody zawarcia porozumienia, przekonywał, że "nie chodzi o żadne podejrzenia", ale o to, że "od chwili, kiedy powstała nowoczesna demokracja, wybory są przeprowadzane na zasadzie ograniczonego zaufania". - Inaczej mówiąc: są po prostu kontrolowane przez opozycję i przez różne siły społeczne - tłumaczył.

Według Kaczyńskiego takie działanie to "norma demokratyczna". - Bez tego o demokratycznych wyborach po prostu nie można mówić i wobec tego nie można mówić także o uczciwym państwie, bo uczciwe wybory są fundamentem uczciwego państwa - przekonywał.

Jak mówił, nie jest to przedsięwzięcie partyjne, ale "szerokie przedsięwzięcie społeczne". - Chodzi nam o to, żeby wybory były przeprowadzane zgodnie z regułami na całym świecie, świecie demokratycznym. Chodzi o wybory uczciwe, bez jakichś gierek, z dopuszczeniem wszystkich (...), bez używania sztuczek socjotechnicznych, bo to wszystko nie ma nic wspólnego z demokracją - ocenił Kaczyński.