"Prezydent nie może się bać odpowiadać na pytania dziennikarzy". #czasdebaty

Andrzej Duda "to jest prezydent monologu"

Do reakcji prezydenta na propozycję debaty odnieśli się we wtorek posłowie Koalicji Obywatelskiej podczas konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim. - Andrzej Duda to nie jest prezydent dialogu, to jest prezydent monologu, nawet nie tyle swojego monologu, ile monologu Jarosława Kaczyńskiego - mówił Adam Szłapka.