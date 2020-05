Nie dotrą do konsulatu, a poczta nie dostarczy pakietu wyborczego. "Jesteśmy zamknięci w danej zonie i nie możemy jej opuścić"

Dariusz Harasymiuk, który mieszka we Włoszech, uważa, że w związku z wyborami prezydenckimi rządzący w ogóle nie pomyśleli o obywatelach mieszkających za granicą. Jego zdaniem również wybory korespondencyjne we Włoszech nie dojdą do skutku. – Poczta tutaj nie funkcjonuje jak dawniej. Na pewno nie mamy możliwości otrzymania kart do głosowania – twierdzi. Wcześniej, podczas wyborów parlamentarnych, oddawał głos w konsulacie w Mediolanie. – Mamy nakaz przemieszczania się tylko wewnątrz gminy, a od wtorku będziemy mogli się przemieszczać wyłącznie po prowincjach – zwraca uwagę.

"Jesteśmy zamknięci w danej zonie i nie możemy jej opuścić"

Polak podkreśla, że przy pierwszej kontroli policji za opuszczenie swojego regionu grozi mu kara w wysokości do trzech tysięcy euro. – To jest podstawowa zasada. Jeśli ludzie nie muszą jechać do lekarza czy do sklepu, to jest kara od 200 euro do trzech tysięcy euro za wyjazd poza strefę – wyjaśnia. – Wszyscy jesteśmy zamknięci w danej zonie i nie możemy jej opuścić. Większość ludzi by pojechała do Polski lub do konsulatu, gdzie jest punkt wyborczy i by zagłosowała, bo każdemu zależy na tym, by mieć wpływ na to, kto nami rządzi – mówi Dariusz Harasymiuk.