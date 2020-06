Kiedy oficjalne wyniki wyborów? Odpowiada szef PKW

Na wieczornej konferencji prasowej szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że w dniu wyborów doszło do 295 incydentów - 25 podejrzeń popełnienia przestępstwa w związku z wyborami i 270 wykroczeń. Opowiadał też o sytuacjach z lokali wyborczych. W jednym z lokali wyborczyni wrzuciła do urny razem z kartą do głosowania swój dowód osobisty. Aby odzyskać dowód kobieta, musiała poczekać na opróżnienie urny wyborczej. W Krakowie, w holu przed lokalem wyborczym znaleziono reklamówkę z bronią pneumatyczną i ciśnieniową. - Błyskawicznie ustalono właściciela tej broni, który udał się do domu, pozostawiając tę reklamówkę - mówił szef PKW. Do innego lokalu przyszła zagłosować osoba, która wcześniej zgłosiła się do głosowania korespondencyjnego. Zdarzyły się także sytuacje, w których wyborcy wynieśli kartę do głosowania z lokalu wyborczego. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej przypomniał, że zgodnie z ustawą z 2 czerwca oczekiwanie na głosy z zagranicy zostało wydłużone z 24 godzin do 48 godzin. – Jeżeli będą jakieś problemy z protokołami ze 169 obwodów za granicą, to czekamy maksymalnie 48 godzin, czyli do wtorku do godziny 21 – wskazał. – Ale mam nadzieję, że nie będzie tego typu problemów – podkreślił. Zdaniem szefa PKW ogłoszenie wyników jest możliwe we wtorek. – Ja sądzę, że maksymalnie w środę rano – dodał Sylwester Marciniak.