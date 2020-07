Rozmowa na temat zmiany konstytucji w zakresie adopcji przez osoby nieheteroseksualne i wpisywanie do niej par jednopłciowych, które dzisiaj nie funkcjonują w polskim prawodawstwie, jest bardzo dziwnym zabiegiem - oceniła w "Kropce nad i" posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa, poseł Porozumienia, powiedział, że propozycja prezydenta to odpowiedź na "zapotrzebowanie społeczne", aby jednoznacznie przeciąć spekulacje na ten temat.

Dla posłanki niezrozumiała jest rozmowa na temat zmiany konstytucji w tym zakresie. - Wpisanie w nią par jednopłciowych, które dzisiaj nie funkcjonują w polskim prawodawstwie, jest bardzo dziwnym zabiegiem. Rozumiem, że to jest kolejna deska ratunku, którą prezydent Duda chce sobie rzucić, aby próbować zająć przestrzeń publiczną w ciągu tych ostatnich dni i odejść od tego, co jest dzisiaj ważne, czyli ułaskawienie pedofila - powiedziała.

- PiS z prezydentem szukają innych pól, żeby uciec od tego, co jest dla nich niewygodne. To jest podobna sytuacja do tej sprzed kilku dni, gdy prezydent Duda zaproponował takie zmiany w Prawie oświatowym, które funkcjonują w tym prawie od kilku lat. Zatem albo ktoś prezydenta wprowadza w błąd, albo robi to celowo, bo brakuje mu amunicji, żeby prowadzić rzetelny spór - oceniła posłanka.