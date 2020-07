PiS domaga się usunięcia Nitrasa ze sztabu Trzaskowskiego. Za "chuligańskie wybryki"

Żądamy usunięcia Sławomira Nitrasa ze sztabu kandydata Rafała Trzaskowskiego. Uważamy bowiem, że jest to osoba bardzo niebezpieczna dla otoczenia - powiedziała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Na konferencji prasowej przytoczyła niektóre zachowania posła Koalicji Obywatelskiej, określając je jako "chuligańskie wybryki". - Żądamy przestania przez polityków Platformy Obywatelskiej jego obrony - dodał Radosław Fogiel.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej rzeczniczka PiS Anita Czerwińska i jej zastępca Radosław Fogiel zaprezentowali film z fragmentami kampanii wyborczej m.in. z udziałem posła KO Sławomira Nitrasa. Widać na nim między innymi sytuację, kiedy Nitras zatrzymywał wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę przed wejściem na konferencję Rafała Trzaskowskiego.

"Chuligańskie wybryki"

Rzeczniczka PiS zaznaczyła, że film mógłby być znacznie dłuższy, gdyż lista "chuligańskich wybryków" posła KO jest bardzo długa.

Przypomniała sytuację z sali plenarnej Sejmu w grudniu 2016 roku. Jak stwierdziła, wówczas poseł Nitras "wraz ze swoim kolegą przeszukiwali torebki posłanek Prawa i Sprawiedliwości" . Odniosła się także do sytuacji z listopada 2018 roku z posłanką PiS Iwoną Arent, która mówiła wówczas, że Nitras "uderzył ją i publicznie znieważył, używając wulgarnych słów". Nitras nazywał te zarzuty "kłamstwem" i "pomówieniem".

- W związku z takimi zachowaniami żądamy usunięcia Sławomira Nitrasa ze sztabu kandydata Rafała Trzaskowskiego. Uważamy bowiem, że jest to osoba bardzo niebezpieczna dla otoczenia - oświadczyła rzeczniczka PiS.

Ozdoba składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie zachowania posła Nitrasa TVN24

"Widzieliśmy agresywne, brutalne, chuligańskie zachowania posła Nitrasa"

Radosław Fogiel wyraził "zażenowanie", że w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej PiS i "znaczna część opinii publicznej musi zajmować się sprawą, która w zasadzie nie byłaby w normalnej sytuacji warta wzruszenia ramion, to znaczy nadaktywnością posła Sławomira Nitrasa". - Ale z jakiegoś powodu, najwyraźniej sztab Rafała Trzaskowskiego i sam kandydat Platformy Obywatelskiej, uważają, że tego typu angażowanie opinii publicznej jest potrzebne - dodał.

Odnosząc się do zaprezentowanego dziennikarzom filmu, Fogiel przekonywał: "widzieliśmy agresywne, brutalne, chuligańskie zachowania posła Nitrasa. Widzieliśmy atak na wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego, fizyczne blokowanie go przed wejściem do budynku, widzieliśmy atak na wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę, uniemożliwianie mu wejścia po schodach".

PiS domaga się usunięcia Nitrasa ze sztabu Trzaskowskiego. TVN24

- I co widzieliśmy? Widzieliśmy cwaniacki uśmieszek kandydata Platformy Obywatelskiej, który łżąc Polakom w żywe oczy, twierdzi, że poseł Nitras troszczył się o ministra Sebastiana Kaletę - kontynuował Fogiel, nawiązując do tłumaczenia tej sytuacji ze strony Rafała Trzaskowskiego. Na zaprezentowanym przez przedstawicieli PiS filmie kandydat KO na prezydenta mówi, że "poseł Nitras dbał o to, żeby pan minister nie osunął się z tych schodów".

- Żądamy wycofania udziału, jakiejkolwiek aktywności Sławomira Nitrasa ze sztabu i przestania przez polityków Platformy Obywatelskiej jego obrony. Bo to, co zrobił Rafał Trzaskowski, przed chwilą widzieliśmy; pan poseł Marcin Kierwiński broni pana Nitrasa, twierdząc, że świetnie organizuje spotkania - zaznaczył Fogiel.

Nitras i Kaleta na schodach TVN24

"Na tego typu działania w polskiej polityce nie było miejsca. Warto byłoby, żeby to było standardem"

- Na tego typu działania w polskiej polityce nie było miejsca - podkreślił polityk PiS. - Do tej pory mogliśmy poszczycić się tym, że agresji fizycznej nie było w polskiej polityce. Warto byłoby, żeby to było standardem - dodał. Według Fogla, "taka twarda obrona posła Nitrasa zaczyna sugerować, że jest on kimś niezwykle istotnym dla Rafała Trzaskowskiego". - Wśród dziennikarzy, komentatorów, pojawiają się pogłoski, że miałby być ważnym urzędnikiem Kancelarii Prezydenta, gdyby zdarzyło się tak, że Rafał Trzaskowski tym prezydentem miał zostać - stwierdził polityk.

Według Fogla, PiS chciałoby, aby kandydat KO na prezydenta "jasno poinformował przede wszystkim opinię publiczną, z kim wyobraża sobie współpracę". - Czy to miałaby być osoba, która pełni istotną funkcję w kancelarii, nie wiem - odpowiadać za kontakty z rządem na przykład. Czy tak Rafał Trzaskowski wyobraża sobie debatę publiczną i współpracę? - pytał polityk.

Poseł Nitras zablokował wejście posła Kalety na konferencję prezydenta Warszawy TVN24

Jak ocenił, "to jest najlepszy dowód na to, że wybór Rafała Trzaskowskiego doprowadzi do kompletnego chaosu i zablokowania konkretnych działań, po prostu uniemożliwi funkcjonowanie sprawne państwa i wychodzenie z kryzysu (spowodowanego pandemią koronawirusa)". - Panie Rafale Trzaskowski, niech pan się odetnie, niech pan nie idzie tą drogą, niech pan posłucha własnej małżonki, która apeluje o zakończenie hejtu w polityce i niech pan pozbędzie się Sławomira Nitrasa ze swojego sztabu - zaapelował Fogiel.

"Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby dewastować debatę publiczną"

Czerwińska zapewniła: "my nigdy nie zgodzimy się na to, żeby dewastować debatę publiczną, żeby politycy zabraniali obywatelom głosić opinie, poglądy, ale też dokonywać własnego, suwerennego wyboru". - To jest prawo obywatelskie każdego Polaka i żaden polityk nie ma prawa tego prawa odbierać - dodała.

Autor:mjz

Źródło: PAP