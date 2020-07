"W tę niedzielę staniemy oko w oko z historią. To nie będą zwykłe wybory". Orędzie marszałka

Nic nie jest dane raz na zawsze, wolności, demokracji i suwerenności trzeba strzec i bronić - powiedział w piątkowym orędziu do obywateli marszałek Senatu Tomasz Grodzki, zachęcając do udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wygłosił kilkuminutowe orędzie przed niedzielnym głosowaniem w ramach drugiej tury wyborów prezydenckich.

- Nasza konstytucja jednoznacznie stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym, wszystkich obywateli, a władza zwierzchnia należy do narodu. To odniesienie do narodu ciągle jest najbardziej aktualnym przesłaniem dla rządzących. Władza i prezydent pochodzi od narodu i ma narodowi służyć, całemu narodowi. Pamiętajmy, że to władza jest dla obywateli, a nie obywatele dla władzy - zwrócił uwagę.

Grodzki powiedział, że "prawie nikt z nas, obywateli Rzeczpospolitej, tu i na całym świecie, nie pozostaje obojętnym wobec czekających nas wyborów prezydenckich". - Świadczy o tym bardzo wysoka frekwencja w pierwszej turze i przewidywana rekordowa w drugiej turze. To dowód naszego poczucia odpowiedzialności za los kraju i narodu, dumnej wspólnoty wolnych ludzi - tłumaczył.

Marszałek izby wyższej podkreślił, że w niedzielę "wspólnie wybierzemy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który musi być strażnikiem konstytucji i prawdziwym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych". Uściślił, że wybierzemy prezydenta, "który będzie spajał nasz naród, ponieważ czeka go odpowiedzialne i trudne zadanie odbudowy narodowej wspólnoty, tak boleśnie doświadczonej w ostatnich latach podziałami, nienawistnymi słowami i czynami".

- Wybór głowy państwa to wybór przede wszystkim drogi na przyszłość, wspólnego marzenia o Polsce nowoczesnej, silnej, rozwijającej się i dumnej. Wiele rzeczy zostało już rozstrzygniętych. Programy społeczne i socjalne wpisały się w naszą rzeczywistość. Władze zobowiązane są w konstytucji do współdziałania, by jak najlepiej służyć krajowi. Wybrany prezydent, ktokolwiek nim będzie, nie tylko musi współpracować z rządem i parlamentem. Musi świecić przykładem budowania harmonii i inspirować innych do współdziałania - przekonywał w orędziu Grodzki.

Grodzki: w niedzielę staniemy oko w oko z historią

Jak zaznaczył marszałek, "Polska zaczęła się od marzeń naszych przodków o wielkiej rzeczy wspólnej, o Rzeczpospolitej". - Siłą naszego wielkiego i dumnego narodu jest różnorodność, poszanowanie przyrodzonej godności ludzkiej i zrozumienie, że wszyscy jesteśmy równi i zasługujemy na taki sam szacunek - wymieniał. - Tylko tak możemy zapewnić naszym dzieciom i wnukom Polskę naszych marzeń: bezpieczną, nowoczesną i zasobną przystań, w której będziemy się czuli jak u siebie w domu - dodał.

- W tę niedzielę staniemy oko w oko z historią. To nie będą zwykłe wybory, ale chwila, która określi losy naszego wielkiego narodu na najbliższe lata. To my zdecydujemy, jakiej wizji Polski chcemy: czy chcemy Polski wolnej, demokratycznej, samorządnej, solidarnej, obywatelskiej, otwartej, silnej w Unii Europejskiej, Polski bez nienawiści czy podziałów, czy też pójdziemy inną drogą - zauważył.

- Ten dzień przejdzie do historii, która bywała dla nas surowa, ale dawała nam też chwile niewyobrażalnej chwały, jak przed stu laty, gdy uratowaliśmy Polskę i Europę przed bolszewizmem. Doświadczenie roku 1920, cudu nad Wisłą, jest nadal aktualne - wskazał. - Uczy, że gdy jesteśmy razem, dokonujemy rzeczy niemożliwych. Sto lat temu wygraliśmy, bo od Armii Czerwonej silniejsza była wola wolności i niepodległości. To niezwyciężone pragnienie nadal płonie w naszych sercach - przekonywał.

Grodzki przestrzegł, aby pamiętać, że "nic nie jest dane raz na zawsze". - Wolności, demokracji i suwerenności trzeba strzec i bronić - podkreślał. - To my, naród, zdecydujemy, kto będzie naszym prezydentem. Idźmy na wybory, zachowując środki ostrożności i reżim sanitarny, bo koronawirus wciąż jest groźny. Głosujmy i wybierzmy mądrze. Idźmy na wybory: my, wolni obywatele, dumnej i niepodległej Rzeczpospolitej - zakończył.

Głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca.

