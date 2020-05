Od "wybory odbędą się 10 maja" do "termin trudny do zrealizowania". Tak PiS zmieniało zdanie

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości przez kilka ostatnich tygodni zapewniali, że wybory korespondencyjne 10 maja odbędą się. - To jest konstytucyjny zapis, którego nie możemy złamać - mówił 2 kwietnia Jacek Sasin. - Do tego czasu będziemy gotowi - podtrzymywał 16 kwietnia. Jednak na kilka dni przed ustaloną datą wyborów powiedział, że "termin 10 maja jest terminem trudnym do zrealizowania". Zgodził się z nim szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, Adam Bielan. - Termin 10 maja stoi pod znakiem zapytania - powiedział Bielan 6 maja. Jak władza zmieniała zdanie w sprawie wyborów prezydenckich?