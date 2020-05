Kidawa-Błońska: nie wezmę udziału w tych wyborach

Nie wezmę udziału w wyborach prezydenckich - powiedziała w Sejmie Małgorzata Kidawa-Błońska, która do tej pory była kandydatką na prezydenta popieraną przez Koalicję Obywatelską. O 10 zebrał się zarząd Platformy Obywatelskiej, który ma przedstawić dalsze decyzje dotyczące wyborów prezydenckich.

- Kiedy rządzący wpadli na szatański pomysł, żeby wybory robić w środku pandemii, nie licząc się ze zdrowiem osób, które miałyby wziąć w nich udział, nie mogłam milczeć i musiałam to głośno powiedzieć – mówiła Kidawa Błońska. Jak dodała, "gdyby nie mój mocny głos i mówienie o bojkocie, te wybory w maju pewnie by się odbyły".

- Wiem, że ponoszę odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Spadki sondażowe były spowodowane tym, że Polacy nie wiedzieli, czy biorę udział w tych wyborach, czy nie. Dla mnie najważniejsze było ich zdrowie, bezpieczeństwo i to, żeby Polska była ciągle krajem demokratycznym i europejskim – mówiła wicemarszałek Sejmu.