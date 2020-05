"Chodźmy razem, usiądźmy do stołu". Lewica proponuje rozmowy w sprawie wyborów

W środę wieczorem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz lider Porozumienia Jarosław Gowin we wspólnym komunikacie oświadczyli , że "po 10 maja 2020 roku oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie". Przekazano w nim także, że Porozumienie we współpracy z PiS wypracuje nowe regulacje w ustawie o głosowaniu korespondencyjnym.

Lewica proponuje rozmowy przy okrągłym stole

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział na niedzielnej konferencji prasowej zorganizowanej przez Pałacem Prezydenckim, że Lewica zaprasza zarówno opozycję, jak i koalicję rządzącą, do rozmowy na temat wyborów prezydenckich.

Poinformował, że na spotkanie w środę 13 maja, w przeddzień obrad Sejmu, zaproszone zostały wszystkie kluby parlamentarne. - Nie stawiamy warunków wstępnych, chcemy, żeby głównym tematem były mądre i w sposób konstytucyjny zorganizowane wybory (...). Wyciągamy rękę do PiS, do innych partii opozycyjnych i mówimy "chodźmy razem, usiądźmy do stołu razem" - powiedział Gawkowski.