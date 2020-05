"Będą musieli opuścić Zjednoczoną Prawicę"

Jeśli posłowie Porozumienia zagłosują przeciw ustawie o głosowaniu korespondencyjnym będą musieli opuścić klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczoną Prawicę - zapowiedział szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. To nawiązanie do zbliżającego się w Sejmie głosowania, które przesądzi o formie, w której przeprowadzone zostaną wybory prezydenckie. Projekt ustawy nie zostanie przegłosowany bez poparcia posłów Porozumienia.

W poniedziałek trzy połączone komisje senackie zarekomendowały izbie wyższej odrzucenie w całości tej ustawy. Będzie ona teraz rozpatrywana na plenarnym posiedzeniu Senatu, który zbiera się we wtorek. Następnie ustawa wróci do Sejmu, jeśli senatorowie zgłoszą poprawki lub przyjmą wniosek o odrzucenie w całości specustawy. Mają na to czas do środy.