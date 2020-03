Nie chcą przygotowywać lokalu do wyborów prezydenckich. Z powodu epidemii koronawirusa

Wątpliwości samorządowców

Do 10 kwietnia samorządy powinni skompletować składy obwodowych komisji wyborczych. - Jeśli chodzi o praktyczną stronę wyborów, do 10 kwietnia muszę zrekrutować ponad 1200 osób do pracy w komisjach obwodowych - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, która była gościem programu "Koronawirus. Raport". Podkreśliła też, że samorządowcy "nie są dzisiaj w stanie zapewnić bezpieczeństwa obywatelom, którzy mieliby brać udział w tym procesie wyborczym". Prezydent Gdańska wtórował prezydent Wrocławia. Jacek Sutryk przyznał, że "nie jest w stanie zaangażować tysięcy ludzi do przygotowania procesu" wyborczego. - To nie jest tylko 10 maja i ten akt wyborczy, gdy idziemy do lokalu, wrzucamy głos do urny, ktoś to zlicza i podaje wyniki. To jest kilka tygodni przygotowań, w które są zaangażowane tysiące osób. Nieodpowiedzialnym jest dzisiaj zostawać przy tej dacie - zaznaczył na antenie TVN24 prezydent Wrocławia.