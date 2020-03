"Warszawa nie wyobraża sobie organizacji wyborów prezydenckich"

"Nie wiem, jak można próbować organizować wybory w takiej sytuacji"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pytany był we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy podejmie się organizacji wyborów w stolicy. - Uważam, że w obecnej sytuacji jest to niemożliwe. Zadajemy bardzo konkretne pytania - zarówno rządowi, jak i Państwowej Komisji Wyborczej. Nie wiem, jak można próbować organizować wybory w takiej sytuacji, narażając naszych seniorów, uczestników komisji wyborczych - mówił.

- Widzimy, co się dzieje we Francji. Druga tura wyborów [samorządowych - przyp. red.] została odwołana, a po pierwszej turze wielu uczestników komisji wyborczych jest chorych, są pozwy przeciwko rządowi we Francji - wskazywał prezydent Warszawy, nawiązując do wyborów lokalnych we Francji, których druga tura - mająca się odbyć 22 marca - została odwołana.