"To, co wydaje się panu premierowi, nie wydaje się premierom innych krajów"

"To komfortowa sytuacja, że mamy zamknięte ogniska"

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS) przyznał w "Faktach po Faktach", że "najtrudniejsze, najbardziej groźne są zakażenia indywidualne w miejscach publicznych". - To problem, z którym kraje, chociażby Europy Zachodniej, miały największy problem. To osoby, które się potencjalnie nie znają i zakażają się w miejscach publicznych: w sklepach, parkach, na stacjach benzynowych - wyjaśnił. Jego zdaniem taka sytuacja jest trudniejsza do opanowania, niż ta, z którą mamy do czynienia w Polsce, czyli z zamkniętymi ogniskami chorób.