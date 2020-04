Brakuje chętnych do pracy w komisjach wyborczych. KBW czeka jeszcze na zgłoszenia pocztą

Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Tomasz Grzelewski poinformował w czwartek, że do pracy w obwodowych komisjach wyborczych w majowych wyborach prezydenckich zgłosiło się 110 tysięcy chętnych.

- Do 27 360 obwodowych komisji wyborczych, zakładając, że jedna komisja liczy 9 członków, potrzeba blisko 250 tysięcy chętnych - zwrócił uwagę rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Tomasz Grzelewski. W środę informowaliśmy o niespełna 100 tysiącach zgłoszeń . Obecnie zgłosiło się 110 746 chętnych, ale rzecznik zastrzegł, że liczba kandydatów, mimo iż termin ich zgłaszania minął 10 kwietnia, może jeszcze wzrosnąć.

Zryczałtowana dieta

Zgodnie z kalendarzem, komisarze wyborczy mają obowiązek przedstawić pełne składy okręgowych komisji wyborczych do 20 kwietnia. Obwodową komisję wyborczą powołuje się w każdym obwodzie głosowania w wyborach, a więc tam, gdzie wyborcy mogą zagłosować.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz przekazanie ich właściwej komisji wyborczej.

Niepewna forma i termin wyborów prezydenckich

Nie zgadza się na to partia rządząca. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił w ostatnich dniach, że obecnie nie są spełnione warunki, żeby stan nadzwyczajny został wprowadzony. Z kolei wicepremier Jacek Sasin ocenił, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, tylko po to, by przenieść wybory, byłoby "poważnym deliktem konstytucyjnym".