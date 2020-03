Kaczyński: przeprowadzenie wyborów prezydenckich w terminie jest dzisiaj całkowicie możliwe

Wybory uzupełniające, które odbyły się w niedzielę, pokazały, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w terminie jest dzisiaj całkowicie możliwe - powiedział w poniedziałek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ocenił także, że "ci, którzy twierdzą inaczej, po prostu kierują się całkowicie partykularnymi względami, które w gruncie rzeczy godzą w konstytucję".

W niedzielę odbyły się samorządowe wybory uzupełniające w kilku województwach. Przeprowadzono wybory do rad: gminy Pątnów (województwo łódzkie), gminy Strzelce Wielkie (woj. łódzkie), gminy Smyków (woj. świętokrzyskie) oraz rady miejskiej w Białej Piskiej (woj. warmińsko-mazurskie), a także wybory przedterminowe wójtów gminy Wierzchlas (woj. łódzkie) i gminy Jarosław (woj. podkarpackie).

Wybory przedterminowe wójtów gminy Wierzchlas odbyły się w niedzielę

Rzecznik PKW Tomasz Grzelewski przekazał, że w gminie Smyków frekwencja wyniosła 43,1 proc., w gminie Jarosław - 28,31 proc., w gminie Pątnów - 21,5 proc., w Białej Piskiej - 20,68 proc., a w gminie Wierzchlas - 9,48 proc.

W związku z epidemią koronawirusa - mówił rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej - członkowie obwodowych komisji wyborczych byli wyposażeni w środki higieny: rękawiczki oraz maski. Ponadto w lokalach wyborczych znajdowały się płyny dezynfekujące, a wyborcy korzystali z jednorazowych długopisów. Podczas głosowania przestrzegano, by w lokalach nie znajdowało się zbyt dużo osób, a wyborcy zachowywali bezpieczny odstęp od siebie.

W gminie Smyków w powiecie koneckim (okręg wyborczy nr 11), gdzie frekwencja była najwyższa, wybory do rady gminy zostały przeprowadzone po tym, jak z mandatu radnego zrezygnował Mariusz Stachera (KWW Jarosława Pawelca). Zgłosiło się trzech kandydatów Norbert Czaja (KWW Norbert Czaja), Kamil Pawlikowski (KWW Jarosława Pawelca) i Kazimiera Opala (KWW Beata Janiszewska). Nowym radnym został Norbert Czaja, który otrzymał 34 głosy, 25 wyborców poparło Kazimierę Opalę, a 15 Kamila Pawlikowskiego, a jeden głos był nieważny.

Do głosowania uprawnionych były 174 osoby, ale na głosowanie do lokalu wyborczego, który mieścił się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzierzy, przyszło 75 wyborców.

- Frekwencja mogłaby być znacznie wyższa, gdyby nie zagrożenie koronawirusem. Tym bardziej, że w jednej z okolicznych miejscowości Cisownik mieszkają przeważnie ludzie starsi. To właśnie oni są w grupie tego największego ryzyka zachorowania na tego groźnego wirusa. Dlatego z tego powodu zapewne nie przyszli na wybory - podkreślała w dniu głosowania przewodnicząca gminnej komisji wyborczej w Smykowie Agnieszka Grabarczyk.

- Wybory nie powinny się odbyć. Jeśli mamy być odpowiedzialni, powinniśmy zostać w domu. My musimy tutaj być i boimy się o swoje zdrowie. Mamy przecież rodziny - mówiła w rozmowie z TVN24 także jedna z członkiń gminnej komisji wyborczej w miejscowości Wierzchlas.

Kaczyński: nie ma żadnych przesłanek, żeby głosić, że wybory powinny się nie odbyć

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ocenił w poniedziałek w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że "wybory uzupełniające, które odbyły się w niedzielę, pokazały, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich jest dzisiaj całkowicie możliwe".

- Frekwencja była, jak na wybory uzupełniające, bardzo dobra. Nie ma żadnych przesłanek, żeby głosić, że wybory powinny się nie odbyć - przekonywał. - Chyba, żeby się jakoś bardzo gwałtownie, negatywnie zmieniła sytuacja, czyli musiałby być wprowadzony stan nadzwyczajny - powiedział Kaczyński.

"Odłożenie wyborów z punktu widzenia konstytucji jest wydarzeniem zupełnie nadzwyczajnym"

Prezes PiS odniósł się również do krytycznych głosów opozycji, która domaga się przesunięcia wyborów prezydenckich w związku z panującą pandemią COVID-19, chorobą spowodowaną przez rozprzestrzeniającego się koronawirusa.

Jak mówił, że "frekwencja dochodziła do 42 procent, co w wyborach uzupełniających jest niezwykle wysokim wynikiem". - Mamy do czynienia z sytuacją, która potwierdza tezę, że wybory w tej chwili w Polsce mogą się odbyć - ocenił.

Jego zdaniem "ci, którzy twierdzą inaczej, po prostu kierują się całkowicie partykularnymi względami, które w gruncie rzeczy godzą w konstytucję". - Odłożenie wyborów z punktu widzenia konstytucji jest wydarzeniem zupełnie nadzwyczajnym. Muszą być do tego powody, a takich powodów w tej chwili w oczywisty sposób nie ma - powiedział Kaczyński.

Jadwiga Emilewicz o kampanii wyborczej w obliczu epidemii koronawirusa

Kaczyński: najbardziej poszkodowany jest kandydat formacji rządzącej

Podobne stanowisko Kaczyński wyraził w sobotę w RMF FM. - Jestem przekonany, że w tej chwili nie ma żadnych przesłanek, do tego, by wprowadzić stan klęski żywiołowej, czyli ten najsłabszy ze stanów nadzwyczajnych, a tylko wtedy wybory mogą być odwołane - mówił.

- Pamiętajmy o tym ograniczeniu konstytucji. To nie jest tak, że my możemy powiedzieć: "odkładamy wybory, bo z jakichś względów uważamy, że tak należy zrobić". Muszą być przesłanki konstytucyjne, tych przesłanek w tym momencie w moim najgłębszym przekonaniu nie ma i mam naprawdę nadzieję bardzo mocną, że nie będzie ich w ostatnim momencie przed 10 maja - przekonywał.

"Nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej"

Odnosząc się do argumentów opozycji, że w obliczu trwającej epidemii kampania wyborcza byłaby niesprawiedliwa, Jarosław Kaczyński stwierdził, iż "najbardziej poszkodowany jest kandydat formacji rządzącej". - Nikt tak nie gromadzi ludzi na spotkaniach i nikt nie ma tak znakomitego kontaktu z ludźmi, nikt nie jest tak świetnym mówcą, jak obecny prezydent - dodał.

Budka: jeżeli ktoś udaje, że Polacy mogą normalnie głosować, to niestety jest cynikiem

Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka w poniedziałek na konferencji prasowej określił słowa prezesa PiS jako "wyjątkowy cynizm i obłudę". - Nie może być tak, że człowiek oderwany od normalnego życia będzie dyktował Polakom, w jaki sposób przeprowadzać wybory. Nie może być tak, że ktoś, kto na codzień jest oderwany od rzeczywistości, będzie udawał, że nic się w Polsce nie dzieje - mówił.

- Zapraszam pana prezesa Kaczyńskiego, żeby wyszedł na ulicę, zobaczył, co się w Polsce dzieje. By poszedł dzisiaj do lokalu wyborczego, albo by poszedł na przykład na zakupy. Podejrzewam, że pan prezes Kaczyński już od dawna nie wie, jak wygląda prawdziwe życie - kontynuował.

Zwrócił uwagę na "puste ulice" w miastach, między innymi w Warszawie. - To jest stan nadzwyczajny. To jest coś, czego w Polsce nie było od wielu, wielu lat. Teraz, jeżeli ktoś udaje, że Polacy mogą normalnie głosować, to niestety jest cynikiem i takie zachowanie nie powinno mieć miejsca - skomentował Budka.

Budka o słowach Kaczyńskiego: wyjątkowy cynizm i obłuda

Opozycja apeluje o przesunięcie wyborów

O przesunięcie terminu wyborów prezydenckich, których pierwsza tura jest przewidziana na 10 maja, apelują opozycyjni kandydaci, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Robert Biedroń (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja) i Szymon Hołownia (kandydat niezależny). Opozycja argumentuje, że możliwe w warunkach epidemii nie da się prowadzić kampanii wyborczej, a zorganizowanie samych wyborów byłoby ryzykowne.

W ubiegłą środę premier Mateusz Morawiecki, pytany czy związku z epidemią możliwe jest przesunięcie wyborów prezydenckich, odpowiedział, że powinny się odbyć w zaplanowanym terminie, gdyż w dłuższej perspektywie może nastąpić bardzo wiele nieprzewidzianych okoliczności - np. jesienią może nastąpić nawrót koronawirusa.

