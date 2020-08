Zespół Koalicji Obywatelskiej zbada nieprawidłowości przy wyborach prezydenckich

Pod przewodnictwem posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz ruszy w czwartek pierwsze posiedzenie zespołu Koalicji Obywatelskiej do spraw nieprawidłowości w wyborach prezydenckich. W jego składzie znaleźli się między innymi przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, posłowie Robert Kropiwnicki i Barbara Nowacka oraz senator Bogdan Klich.

Zespół zbierze się o godz. 13. - Celem spotkania jest przedstawienie zakresu merytorycznego pracy, głównych zarzutów co do wyborów, czyli tego, czym będzie się zajmował zespół do spraw wyjaśnienia nieprawidłowości przy organizacji wyborów - powiedział poseł Robert Kropiwnicki.