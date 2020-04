Karty do głosowania produkowane w prywatnej firmie. Wbrew decyzji premiera

Karty do głosowania produkowane są w prywatnej firmie, która również pięć lat temu je drukowała. Wbrew decyzji premiera, który druk powierzył Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Według naszych informacji premier Mateusz Morawiecki powierzył druk kart do głosowania PWPW na mocy swojej decyzji o numerze 4820.2.4.2929.

- Tak, już drukuje. To jest prawda - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" minister aktywów państwowych Jacek Sasin, odpowiadając na pytanie, czy PWPW już drukuje karty.

Drukuje zewnętrzna firma

Ale według ustaleń dziennikarzy tvn24.pl, prawda jest bardziej skomplikowana. Od kilku dni staramy się prześledzić, jak dokładnie wygląda druk kart do głosowania, choć brak jest podstaw prawnych do tego, gdyż parlament nie uchwalił jeszcze przepisów dotyczących wyborów korespondencyjnych.

- PWPW to dobra drukarnia, ale pieniędzy. Oni tego nie są po prostu w stanie wykonać bez sięgnięcia po prywatne drukarnie - mówił nam wysoki urzędnik resortu aktywów państwowych już tydzień temu.

Z relacji innych urzędników wynika, że rola PWPW ograniczyła się do poszukiwania zewnętrznej drukarni. Wybór padł na dużą drukarnię z okolic Brodnicy Samindruk sp. z oo. O tym, że zamówienie trafiło do tej firmy, pisał także Onet.

Dokładnie ta firma drukowała karty wyborcze przed pięciu laty, co potwierdziła nam oficjalnie Państwowa Komisja Wyborcza.

Milczenie państwa

Do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych szereg pytań wysłaliśmy po raz pierwszy w środę. Chcieliśmy wiedzieć:

- Jaką rolę odgrywa PWPW w przygotowaniach do wyborów tzw. korespondencyjnych?

- Do jakich usług zobowiązała się, w jakim trybie wyłoniono w PWPW drukarnię, której zlecono druk kart?

- Jaki jest sens udziału PWPW w przedsięwzięciu przygotowania do wyborów, skoro sięga się po zewnętrznego wykonawcę?

W ocenie senatora Krzysztofa Brejzy (Koalicja Obywatelska) sprawa powinna trafić do prokuratury. - Omijane jest prawo zamówień publicznych, nie ma podstawy prawnej do wydania choćby grosza z publicznych środków. Już poza komentarzem jest, ile prawdy jest w słowach dygnitarzy PiS – mówi, zapowiadając interpelację dotyczącą drukowania kart do głosowania.