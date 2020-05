Kardynał Nycz: potrzebne rozwiązania nie budzące podejrzeń naruszania zasad wolnych i uczciwych wyborów

- Biskupi w Polsce apelują do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne, zarówno do sprawujących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali stanowisko dotyczące wyborów prezydenckich - powiedział kardynał Kazimierz Nycz. W 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja metropolita warszawski przewodniczył uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny.

"W tej nadzwyczajnej sytuacji najważniejsza jest troska o każdego człowieka, o jego zdrowie, o życie"

"Zachęcamy, aby w dialogu między stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnej"

Kardynał Nycz odniósł się do zbliżających się wyborów. - Ze względu na słuszną autonomię porządku demokratycznego, Kościół nie ma mandatu, by uczestniczyć w czysto politycznych sporach na temat formy, terminu wyborów, tym bardziej, by opowiadać się za tym bądź innym rozwiązaniem. Ale jest misją Kościoła być sumieniem narodu i w takiej sytuacji jest zawsze pełne życzliwości przypominanie o szczególnej moralnej i politycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na wszystkich uczestnikach życia społecznego i politycznego - powiedział metropolita warszawski. Zwrócił uwagę, że biskupi w Polsce "apelują do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne naszej ojczyzny, zarówno do sprawujących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali stanowisko dotyczące wyborów prezydenckich".