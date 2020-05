Mówiono, że "to ludzie od władzy", ale już orzekali nie po myśli rządzących. Nowa izba SN wystawiona na próbę

Umowa, którą zawarli Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin zakłada, że Sąd Najwyższy uzna wybory za nieważne. Zdaniem części prawników to śmiała i niebezpieczna teza. Śmiała, bo kompetencją Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest orzekanie o ważności wyboru tego czy innego kandydata na urząd prezydenta, a nie ocenienie ważności wyborów jako takich. Niebezpieczeństwo zaś kryje się w pewności obu polityków, że sąd zrobi tak, jak im się podoba. Sprawę zbadał reporter magazynu "Czarno na białym" Artur Warcholiński.

W środowy wieczór Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin prezesi koalicyjnych ugrupowań, a formalnie szeregowi posłowie, zdecydowali, że wybory prezydenckie 10 maja się nie odbędą. We wspólnym oświadczeniu poinformowali, że "po upływie terminu 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu RP ogłosi nowe wybory". I pojawiły się pytania. Rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej Tomasz Grzelewski zastanawia się, jak można mówić o wyniku, skoro nie będzie głosowania. – Będzie sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z całego procesu wyborczego, od momentu kiedy wybory zostały ogłoszone – wyjaśnia. Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Joanna Lemańska przyznaje, że ze zdziwieniem przyjęła przyjęte z góry założenie co do przyszłego orzeczenia Sądu Najwyższego.