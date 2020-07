Prezes PiS: będzie rekonstrukcja rządu, ale premier zostaje

Będzie rekonstrukcja rządu, ale zmiany personalne nie obejmą premiera - powiedział w niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Rząd ma być inaczej skonstruowany, w sposób taki, który zlikwiduje stan, w którym niektóre decyzje są podejmowane w kilku ministerstwach - dodał. Według niego, zmiany nastąpią "zaraz po wakacjach".

Jarosław Kaczyński był w niedzielę gościem Programu Pierwszego Polskiego Radia. Pytany o zmiany w rządzie, konsolidację jednych ministerstw i likwidację innych, prezes PiS powiedział, że "na pewno będą zmiany personalne", przy czym – zaznaczył - "nie chodzi o premiera".

- Premier zostaje, ale rząd ma być inaczej skonstruowany, w sposób taki, który zlikwiduje stan, w którym niektóre decyzje są podejmowane w kilku ministerstwach, muszą przejść przez kilka ministerstw - wyjaśniał. - Pewne ciągi decyzyjne są rozproszone, to do niczego dobrego nie prowadzi - dodał.

Zaznaczył, że wbrew oczekiwaniom z początku lat 90., kiedy zakładano, "że nie nastąpi rozbudowa administracji, skoro państwo komprymuje nasze zadania, bo przedtem przecież kierowało całą gospodarką, stało się coś dokładnie przeciwnego". - I w związku z tym warto zacząć marsz w drugą stronę - dodał.

Jak powiedział prezes PiS, o zmianach "mówi się, myśli się, planuje się i się już działa". - Sądzę, że to nastąpi już zaraz po wakacjach - powiedział. Prezes PiS nie chciał jednak mówić o personaliach.

W ubiegłym tygodniu wicepremier Jadwiga Emilewicz (Porozumienie) pytana o zmiany w Radzie Ministrów wyraziła przekonanie, że "na pewno możliwa jest rekonstrukcja rządu". Zauważyła, że "od pewnego czasu mówił o niej także i premier Mateusz Morawiecki". Zapowiedziała rozmowy przywódców rządzącej koalicji na ten temat.

Jarosław Kaczyński o Rafale Trzaskowskim: był osobą mało znaną

Jarosław Kaczyński był także pytany, dlaczego zwycięstwo w wyborach prezydenckich ważyło się do ostatniej chwili i dlaczego kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, który był kojarzony - w ocenie dziennikarki Jedynki - z "awariami, pasmem porażek", w kilka tygodni zdołał zgromadzić tak ogromny kapitał polityczny, że mógł zagrozić reelekcji.

Prezes PiS stwierdził, że Trzaskowski był kojarzony ze złymi wydarzenia, ale tylko pewnej części opinii publicznej. - Ten przekaz, który dociera do innej części, liczniejszej, był zupełnie inny - stwierdził. - Do momentu, w którym został zgłoszony jako kandydat na prezydenta w miejsce pani marszałek Kidawy-Błońskiej, pan Trzaskowski był osobą mało znaną - powiedział Kaczyński.

Jak mówił, dla dużej części Polaków Trzaskowski był postacią anonimową. - Co w tym momencie było zaletą - dodał. - Nieporównywalnie trudniej było o nim mówić i mówić, kim jest naprawdę. On bardzo łatwo mógł mówić, że jest kimś innym niż jest, nawet jeżeli bardzo niedawno przedtem pokazywał czy oświadczał coś zupełnie innego niż to, co mówił w trakcie kampanii wyborczej, a dokładnie w drugiej części kampanii wyborczej - komentował Kaczyński.

"Kampania miała wyraźnie dwa etapy"

Jak podkreślał, "ta kampania miała wyraźnie dwa etapy: pierwszy - to było zwrócenie się do tego twardego elektoratu, wtedy było o wypalaniu gorącym żelazem tego wszystkiego, co z PiS-u, likwidacji telewizji publicznej".

- Tworzył wrażenie, jak się okazało dzięki sile wspierających go mediów, w wielu wypadkach skutecznie, że on jest tym człowiekiem, który może Polskę jakoś pogodzić, bo bardzo wielu Polaków sobie tej wojny politycznej, która się w Polsce toczy nie życzy, ale pan Trzaskowski - można powiedzieć - jest jednym z ostatnich ludzi, którzy by mogli uchodzić za tych zdolnych do budowy jakiejś ugody, ale takie wrażenie mógł stworzyć - ocenił Jarosław Kaczyński.

"Nastroje tego najmłodszego wśród pełnoletnich pokolenia się zmieniają"

Kaczyński był też pytany o odpływ młodego elektoratu od PiS. Odpowiedział, że pełną odpowiedź będzie można dać po kilkumiesięcznych, pogłębionych badaniach.

- Dużą role odgrywa to, że w tej chwili w ciągu bardzo krótkiego czasu nastroje tego najmłodszego wśród pełnoletnich pokolenia się zmieniają. Są grupy rocznikowe, które mają różne nastawienie. Ta grupa rocznika, która pięć lat temu poparła w większości Andrzeja Dudę już jest dzisiaj w starszej części tej grupy do 30 lat, a najmłodsza się od tej poprzedniej wyraźnie różni. Była też ukształtowana w innym okresie, bo w tym wieku pięć lat to jest naprawdę dużo i to jest właśnie ten okres kształtowania się osobowości, poglądów, ten potężny atak na rządy Prawa i Sprawiedliwości tutaj musiał odegrać wielką rolę - podkreślał. W drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył 51,03 procent, uzyskując reelekcję. Kandydat KO Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 procent.

Autor:kb/b

Źródło: PAP, Polskie Radio Program Pierwszy