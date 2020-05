Hołownia o "zniewadze" prezydenta. "Nie wiem, jak on się teraz czuje, patrząc na uśmiech Jacka Kurskiego"

Mój kontrkandydat zrobił już prawie wszystko co można, żeby samemu się ośmieszyć w tej sytuacji, w której się znajduje. Polska w kryzysie nie ma prezydenta - stwierdził w "Kropce nad i" w TVN24 niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, mówiąc o prezydenturze Andrzeja Dudy. Odniósł się także do możliwości powrotu Jacka Kurskiego do zarządu telewizji państwowej. Stwierdził, że w tej sytuacji prezydent, który miał wcześniej domagać się jego dymisji, "będzie musiał przełknąć tę zniewagę".

- Nie wiem, jak to możliwe, że pozwoliliśmy sobie w Polsce na tak bezwolnego, tak bezkształtnego prezydenta. Nie wiem, jak on teraz się czuje, patrząc na ten uśmiech Jacka Kurskiego, który w glorii i chwale wraca do TVP. Nie mam pojęcia, co teraz czuje, ale myślę, że nie mogą to być przyjemne rzeczy - mówił dalej. - Jeśli chcemy mieć prezydenta, który będzie marionetką w ręku swojego szefa, to zapraszam do urn wyborczych i do głosowania na Andrzeja Dudę - mówił Hołownia.